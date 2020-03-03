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Bahar Kalkanı Harekatı'nda hedefler böyle vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejim ve destekçilerinin bulunduğu hedeflerin vurulma anlarına ait görüntüleri paylaştı
 03 Mart 2020 15:21
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Bahar Kalkanı Harekatı'nda hedefler böyle vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejim ve destekçilerinin bulunduğu hedeflerin vurulma anlarına ait görüntüleri paylaştı.

Bahar Kalkanı Harekatı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Son 24 saatte 1 uçak, 1 İHA, 6 tank, 5 obüs/ÇNRA, 2 hava savunma füze sistemi, 3 zırhlı muharebe aracı, 5 silahlı pikap, 6 askeri araç ve 1 mühimmat deposu imha edildi, 327 Rejim askeri de etkisiz hale getirildi. Serakip, Khawari, Talhiyah, Mardikhvur ve Khan as Subul'daki rejim ve destekçilerinin bulunduğu hedeflerin vurulma anlarına ait görüntüler, Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.
İhlas Haber Ajansı
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