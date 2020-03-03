Yunan askeri göçmenlere acımıyor!
|03 Mart 2020 15:26
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Edirne'ye gitmek için bekleyen Adem İbrahim "Türkiye'de bize çok yardım ettiler. Artık Avrupa'ya gidip orada yaşayacağız. Ben bugün geldim ama bir haftadır burada bekleyenler var. Haber bekliyoruz biz de gideceğiz. Burada otobüsler ve taksiler var. Onlarla gideceğiz. Sınırda gaz bombasıyla müdahale ediyorlar. İnsan var orada hayvan değil. " dedi.
YUNAN ASKERİNİN ŞİDDETİNİ ANLATTILAR
Türkiye'nin çeşitli yerlerinden Edirne'ye, Yunanistan'a geçmek için göçmen akını sürüyor. Göçmenler, Yunanistan'ın sınır kapılarını kapatmasının ardından Meriç Nehri üzerinden sınırı aşıp, bu ülkeye geçişlerini sürdürüyor. Nehirden botlarla Yunanistan'a geçen bazı göçmenler, Yunan güvenlik güçleri tarafından darbedilerek, geri gönderildiğini söyledi. Aralarında 5 aylık bebek ve çocukların da olduğu çok sayıda göçmen, öğle saatlerinde Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kiremitçisalih köyüne geldi. Yunan güvenlik güçlerince zorla geri gönderildiklerini anlatan göçmenlerin vücutlarında darp izleri olduğu da görüldü. Köylüler, göçmenlere kıyafet ve yiyecek verdi.
Avrupa'ya gitme hayaliyle Yunanistan'a geçen Libyalı göçmenin sırtındaki darp izleri görüldü. Yunan askerlerinin 1000 dolarını aldığını aktaran göçmen, yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı.
Darbedilme ve geri gönderilme anını anlatan başka göçmen ise "Biz Yunanistan'a gittik. Bizi yakaladılar. Dün saat 3'te yakaladı, sabaha kadar dövdü. Boru vardı, onunla vurdu. Dövüyorlar ve kendileri getiriyorlar" dedi.
Yunan güvenlik güçleri tarafından geri gönderilen göçmenler arasında, 5 aylık bebeği olan Suriyeli aile de bulunuyor.
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