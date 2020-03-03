İran'da üst düzey bir görevli daha koronavirüse yakalandı
İran Acil Servisler Kurumu Başkanı Pirhüseyn Kulivend'in korona virüsüne yakalandığı bildirildi
|03 Mart 2020 15:32
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İran Acil Servisler Kurumu Başkanı Pirhüseyn Kulivend'in korona virüsüne yakalandığı bildirildi.
İran'da korona virüsü bilançosu artmaya devam ediyor. İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim, İran Acil Servisler Kurumu Başkanı Pirhüseyn Kulivend'in korona virüsüne yakalandığını duyurdu. Kulivend'in durumunun iyi olduğu ve tedavi altına alındığı açıklandı.
Öte yandan İran'da 23 milletvekilinin de korona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. İran Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüsüne ilişkin verilen son bilgilerde, ülkede şu ana kadar 2 bin 336 onaylanmış vaka tespit edildiği ve 77 kişinin de virüsten dolayı öldüğü bildirilirken, toplam 435 kişinin ise iyileşip taburcu edildiği aktarıldı.
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