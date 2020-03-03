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Yüksek kur Migros'u vurdu: Zarar 492 milyon lira

Migros son beş yılın dördünde zarar açıkladı. KAP'a yapılan bildirime göre şirket geçen yıl 492 milyon lira zarar açıkladı. Bu zararda, şirketin büyük kısmı döviz cinsinden olan 14 milyar 138 milyon lira tutarındaki borcu rol oynadı. Döviz zararına karşın geçen yılı yüzde 24 büyümeyle tamamlayan Migros, bu yıl 120 yeni mağaza açmayı planlıyor
 03 Mart 2020 15:35
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Yüksek kur Migros'u vurdu: Zarar 492 milyon lira

Migros, 2019 yılı finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Bağımsız denetim kuruluşu raporuna göre Migros 2019 yılında 492 milyon 112 bin lira zarar etti.

KAP'a sunulan bilançoya göre şirketin toplam borcu 14 milyar 138 milyon lira. Bu borcun 7,5 milyarlık kısmı kısa vadeli borçlardan oluşuyor. Bu borçların da önemli bir kısmı döviz cinsinden. Dolayısıyla kur hareketlerindeki dalgalanma şirketin kar-zarar bilançosunu doğrudan etkiliyor.

Şirketin toplam varlığı ise 14 milyar 460 milyon lira olarak açıklandı. Bunun 9,2 milyar lirası duran, 5,2 milyar lirası dönen varlıklardan oluştu.

2019 yılında finansman giderleri 1,26 milyar, hasılatı ise yüzde 24 artışla 23,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Migros 2020 için satış büyüme beklentisini ise yüzde 15-16'dan yüzde 16-18'e yükseltti. Şirketin FVAÖK (faiz, vergi, amortisman öncesi kar) marjı beklentisi yüzde 8-8.5 seviyesinde öngörüldü.

Migros 2020'de 120 yeni mağaza açmayı planlarken, yatırım harcamalarının konsolide bazda yaklaşık 400 milyon lira olması bekleniyor.

Migros, 2015-2019 yılları arasında bir yıl haricinde zarar açıkladı. Şirketin, son 5 yılda açıkladığı kar-zarar tablosu şöyle;

2015 376,5 milyon lira zarar
.
2016 300,1 milyon lira zarar
.
2017 512.7 milyon lira kar
.
2018 836 milyon lira zarar
.
2019 492,1 milyon lira zarar.

KOÇ'TAN ANADOLU GRUBU'NA GEÇMİŞTİ

1954 yılında kurulan Migros Türk Ticaret Anonim Şirketi, 30 Nisan 2009'da ana ortağı Moonlight Perakendecilik ve Ticaret Anonim Şirketi ile birleşti. Bu tarihten itibaren Koç Holding'in herhangi bir payının kalmadığı şirketin icaret unvanı Migros Ticaret A.Ş. olarak değiştirildi.

Migros, 5M, Migros Jet, Macrocenter ve Kipa mağazalarını çatısı altında toplayan Migros yurtdışında Ramstore ismi ile faaliyet gösteriyor. Şirket, yaklaşık 20'si toptan satış olmak üzere 2 binin üzerinde mağazayla faaliyet yürütüyor.
Memurlar.Net
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