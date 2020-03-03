Mültecileri vuran Yunan askerinden şaşırtan hareket
Avrupa hayali ile Edirne'den Meriç nehrini aşarak Yunanistan'a giden göçmenlere işkence yapan hatta silahla vurarak öldüren Yunan askerleri kameraları görünce el salladı
|03 Mart 2020 15:55
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Avrupa hayali ile Edirne'den Meriç nehrini aşarak Yunanistan'a giden göçmenlere işkence yapan hatta silahla vurarak öldüren Yunan askerleri kameraları görünce el salladı.
Meriç nehrinde botlarla devriye atan yüzleri maskeli Yunan askerleri kameraları görünce pişkinlik yaparak el salladı.
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