1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'nin konuştuğu sünnet düğünü ile ilgili karar çıktı

İzmir'de sokakta yapılan sünnet düğününde 7 yaşındaki çocuğun önünde bir dansçının 'twerk' yapmasının ardından haklarında dava açılan anne, baba ve amca ile 3 dansçının yargılandığı davada aile bireyleri ve 2 dansçının beraatine, 1 dansçının ise "hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan 10 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.
 03 Mart 2020 16:23
Yazdır
Türkiye'nin konuştuğu sünnet düğünü ile ilgili karar çıktı

İzmir'de sokakta yapılan sünnet düğününde 7 yaşındaki çocuğun önünde bir dansçının 'twerk' yapmasının ardından haklarında dava açılan anne, baba ve amca ile 3 dansçının yargılandığı davada aile bireyleri ve 2 dansçının beraatine, 1 dansçının ise "hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan 10 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

İzmir'in Menderes ilçesinde ikamet eden F.K. ve A.K.'nin, çocukları E.K. için 31 Ağustos 2019'da düzenledikleri sünnet düğününde 3 dansçının yaptığı cinsel içerikli 'twerk' diye tabir edilen danslar sosyal medyada infiale sebep olunca gözaltına alınan şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı. Anne ve baba hakkında "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlal", baba ve amca hakkında "cinsel tacize azmettirme" ve 3 dansçı hakkında "cinsel taciz" suçlamalarıyla dava açıldı.

Menderes 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya müşteki sanıklar sünnet çocuğunun annesi A.K., babası F.K. ve amcası H.K. ile taraf avukatları ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli katıldı. Dansçılar G.Y., G.K. ve M.M. ise duruşmaya katılmadı.

Sünnet çocuğunun annesi A.K., olay günü dansçıların ne şekilde dans edeceklerine dair bilgisi olmadığını savunarak, "Dans başladıktan sonra müdahale ettik. Orkestracı '1,5 dakika sonra bitecek' dedi, oğlumun sünnet düğününde bir sorun yaşanmasın diye yerime oturdum. Şu an yaşananlardan çok üzgünüm" dedi.

"Cinsel taciz gibi bir suçlamayla karşı karşıya kalmak zoruma gidiyor"

Sanıklar anne A.K., baba F.K. ve amca H.K.'nin avukatı da müvekkillerinin dansın içeriği ile ilgili bilgileri olmadığını savunarak müvekkillerin iradesi dışında gerçekleşen olay nedeniyle beraatlerini talep etti.

Sanık dansçı M.M.'nin avukatı ise müvekkilinin suç kastı ile hareket etmediğini savunarak beraatini talep etti.

Hakimin son sözünü sorduğu anne A.K., "Cinsel taciz gibi bir suçlamayla karşı karşıya kalmak zoruma gidiyor. Ben oğlumu 42 yaşında dünyaya getirdim. Kendisinin üzerine titredim. Şu an çocuğuma karşı cinsel taciz iddiasında bulunulması beni çok üzmektedir" dedi.

Anne, baba ve amca ile dansçılar G.Y. ve M.M.'nin beraatlerine karar veren hakim, sanık G.K.'nin ise "hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığın duruşmadaki hali ve suçunu ikrarının lehine hafifletici sebep sayılarak cezasının 10 aya indirilmesine karar verildi. G.K. hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması da kararlaştırıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Küçük Eylül ezen servis şoförüne hapis cezası ile tahliye
02 Mart 2020 13:26		 Fatih'teki 'cinsel saldırı' davasında sanığa 7 yıl hapis cezası
02 Mart 2020 12:26
Trafikte makas atarken 4 kişi ölmüştü, tahliye kararı sonrası adliye karıştı
02 Mart 2020 11:06		 Sosyal medyadan provokatif içerikli paylaşıma tutuklama
01 Mart 2020 20:41
Kendisini 'göçmen kaçakçısı' olarak tanıtan kişi tutuklandı
01 Mart 2020 20:36		 2 kuzen, kız çocuklarına cinsel istismardan tutuklandı
01 Mart 2020 19:11
Uşak'ta polise ateş açan 2 şüpheli tutuklandı
29 Şubat 2020 21:52		 Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında 3 zanlı tutuklandı
28 Şubat 2020 17:35
Mansur Yavaş hakkındaki dava sürüyor
28 Şubat 2020 12:18		 Çarşaflı kuyumcu soyguncuları 'suç makinesi' çıktı
27 Şubat 2020 19:39
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:43 - Bakan Selçuk: Sağlık Uygulama Tebliği'nde iyileştirmeler yapıldı16:34 - Nakli çıkan müdür 5 aydır rapor alıyor16:33 - Bahar Kalkanı Harekatı sürecine nasıl gelindi?16:23 - Türkiye'nin konuştuğu sünnet düğünü ile ilgili karar çıktı16:17 - Göçmenlerin arasına sızan 9 FETÖ ve PKK şüphelisi yakalandı16:08 - 4'üncü kattan açılan battaniyeye atlamıştı... O anları anlattı15:55 - Mültecileri vuran Yunan askerinden şaşırtan hareket15:48 - İBB, Halk Market ve Halk Lokantaları açacak15:46 - Denetim yapan Zabıta memuru bıçaklandı15:40 - Esed rejimi pilotlarını F16 korkusu sardı
15:36 - Şubat ayında en çok izlenen haber kanalı15:35 - Yüksek kur Migros'u vurdu: Zarar 492 milyon lira15:32 - İran'da üst düzey bir görevli daha koronavirüse yakalandı15:26 - Yunan askeri göçmenlere acımıyor!15:21 - Bahar Kalkanı Harekatı'nda hedefler böyle vuruldu15:14 - Koronavirüse karşı eller yıkanamıyorsa 'kolonya kullanın' önerisi15:13 - Tartışılan taht II. Abdülhamid'in çıkmadı15:11 - Meclis İdlib için toplandı, 10 yıl gizli kalacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Koronavirüs sizce biyolojik bir silah mı, doğal bir hastalık mı?
ÇOK OKUNANLAR
Memurların 2020 enflasyon zammı ne durumda?
Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Ali Babacan'ın partisi için net tarih verildi
Erdoğan: Artık 1 milyar Euro'nuzu da istemiyoruz
Yerli hava savunma sistemi, Suriye sınırına gidiyor
Şam'da gayrimeşru imza
Apple, eski iPhone sahiplerine 25 dolar ödeyecek
Soylu, Yunanistan'a geçen göçmen sayısını açıkladı
Hain saldırı İran destekli mi?
MSB: Harekat kapsamında rejime ait uçak düşürüldü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pıypışık 10
sözlüğe gelmemek 1
henry onyekuru 2
Kırdığın o kalbi yerine koy lütfen 1
deşarj olmak 4
keşke tanışabilsem dediğimiz ünlüler 7
idlib'den çekilirsek hatay'dan olmamız kaçınılmazdır 1
29.02.2020 antalyaspor vs fenerbahçe maçı 4
şu an çalan şarkı 2
06.03.2020 beşiktaş vs ankaragücü maçı 4
SON İLANLAR
Bozok Üniversitesi 20 İşçi Alacak
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 19 İşçi Alacak
Bozok Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
İzmir Tersanesi Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Engelli İşçi Alım İlanı
Bozok Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK 6 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Mesudiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam