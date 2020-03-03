Nakli çıkan müdür 5 aydır rapor alıyor
Ordu Altınordu Milli Eğitim Müdürlüğü görevinden alınıp Ordu Aybastı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Hasan A, hastayım diye 5 aydır rapor alıp, işe gitmiyor.
|03 Mart 2020 16:34
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Ordu'nun Altınordu ilçesinden Aybastı ilçesine tayin edilen Altınordu eski İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan A., yaklaşık 5 aydır göreve başlamadı.
Kaymakam'dan onay
Aybastı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanma yazısı çıkar çıkmaz rapor alan ve yaklaşık 5 aydır çeşitli hastanelerden bu raporu uzatan Hasan A'nın, Fatsa ilçe ve Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanmak için temaslarda bulunduğu ileri sürüldü.
Altınordu Kaymakamlığı tarafından hiçbir işlem yapılmadan bu raporun onaylanması da tepki çekti.
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