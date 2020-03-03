1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türk gazetecinin zor anları... Çekim anında bombardıman başladı

Suriye'nin İdlib kentinde, Rusya destekli Esad rejiminin karadan ve havadan saldırıları sürerken, Sermin kasabasında çekim için bulunan Demirören Haber Ajansı (DHA) ekibi, hava bombardımanına tanıklık etti
 03 Mart 2020 16:57
Yazdır
Türk gazetecinin zor anları... Çekim anında bombardıman başladı

DHA kameramanı ve muhabiri, sivilleri hedef alan bombardımandan harabe halindeki binaları siper alarak korunmaya çalışırken, art arda düşen bombaların patlama sesleri, kamera tarafından kaydedildi.

Suriye'de, rejim karşıtı güçlerin son kalesi olarak bilinen İdlib kenti, Rusya destekli Esad yönetimi tarafından gece- gündüz havadan ve karadan hedef alınıyor. Ateş altında kalan Suriyeliler, Türkiye sınırına göç etmeye devam ediyor. Saldırılar öncesi 4 milyon olan kentin nüfusu, rejimin bombardımanıyla birlikte yarı oranında azaldı.

ÇEKİM SIRASINDA BOMBARDIMAN

İdlib'de bulunan DHA ekibi, bugün kentin güneydoğusundaki Sermin kasabasına çekim için gittikleri anda, rejim güçlerinin bombardımanını yaşadı. Sivillere yönelik düzenlenen hava bombardımanıyla birlikte DHA ekibi, savaşın harabeye çevirdiği kasabada kalan bina yıkıntıları arasına saklanmak zorunda kaldı. Rejim uçakları tarafından atılan ve şiddetle patlayan bombaların sesleri ise DHA kamerasınca kaydedildi.

Bombardımanın kesilmesiyle DHA ekibi ve bölgede bulunan basın mensupları ve siviller güvenli bölgeye geçti.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Roketli saldırıda ağır yaralanan gümrük personeli şehit oldu
03 Mart 2020 17:01		 'Askeri casusluk' savcısı Kılınç'a 15 yıla kadar hapis istemi
03 Mart 2020 16:53
Bahar Kalkanı Harekatı sürecine nasıl gelindi?
03 Mart 2020 16:33		 Göçmenlerin arasına sızan 9 FETÖ ve PKK şüphelisi yakalandı
03 Mart 2020 16:17
Esed rejimi pilotlarını F16 korkusu sardı
03 Mart 2020 15:40		 Bahar Kalkanı Harekatı'nda hedefler böyle vuruldu
03 Mart 2020 15:21
Antalya'da FETÖ'nün hücre evine baskın: 7 gözaltı
03 Mart 2020 14:26		 Kastamonu'da FETÖ davalarında 4 beraat, 1 hapis cezası
03 Mart 2020 14:04
FETÖ sanığı 3 eski öğretmene hapis cezası
03 Mart 2020 14:02		 FETÖ sanığı itirafçı iş adamına 2 yıl 6 ay hapis cezası
03 Mart 2020 13:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:06 - Polis memuru kalp krizinden hayatını kaybetti17:55 - Koronavirüse karşı böyle önlem aldılar17:44 - Okul servisi ile otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk 6 yaralı17:32 - Altın günü düşüşle kapattı17:30 - 'Yunanistan sığınmacılara karşı insanlık dışı tedbirler alıyor'17:19 - Cinayetten hüküm giyen firari 26 yıl sonra Yalova'da yakalandı17:11 - Gün sonu döviz fiyatları17:09 - Sivas Valiliğinden koronavirüs açıklaması17:01 - Roketli saldırıda ağır yaralanan gümrük personeli şehit oldu16:57 - Türk gazetecinin zor anları... Çekim anında bombardıman başladı
16:53 - 'Askeri casusluk' savcısı Kılınç'a 15 yıla kadar hapis istemi16:43 - Bakan Selçuk: Sağlık Uygulama Tebliği'nde iyileştirmeler yapıldı16:34 - Nakli çıkan müdür 5 aydır rapor alıyor16:33 - Bahar Kalkanı Harekatı sürecine nasıl gelindi?16:23 - Türkiye'nin konuştuğu sünnet düğünü ile ilgili karar çıktı16:17 - Göçmenlerin arasına sızan 9 FETÖ ve PKK şüphelisi yakalandı16:08 - 4'üncü kattan açılan battaniyeye atlamıştı... O anları anlattı15:55 - Mültecileri vuran Yunan askerinden şaşırtan hareket
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Koronavirüs sizce biyolojik bir silah mı, doğal bir hastalık mı?
ÇOK OKUNANLAR
Memurların 2020 enflasyon zammı ne durumda?
Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Ali Babacan'ın partisi için net tarih verildi
Erdoğan: Artık 1 milyar Euro'nuzu da istemiyoruz
Yerli hava savunma sistemi, Suriye sınırına gidiyor
Şam'da gayrimeşru imza
Şubat ayında en çok izlenen haber kanalı
Apple, eski iPhone sahiplerine 25 dolar ödeyecek
Nakli çıkan müdür 5 aydır rapor alıyor
Soylu, Yunanistan'a geçen göçmen sayısını açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü 3
yunanistan'ın mülteci öldürmesi 3
henry onyekuru 2
02.03.2020 ağrı'da roketli saldırı 1
türbe yalamak 3
08.03.2020 sivasspor vs galatasaray maçı 3
eğitimli kesim cnn türk izliyor 3
hiç 1
savaşa hayır konulu gösterilerin yasaklanması 1
asker veya polis olun diye kimse zorlamıyor 1
SON İLANLAR
Bozok Üniversitesi 20 İşçi Alacak
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 19 İşçi Alacak
Bozok Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
İzmir Tersanesi Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Engelli İşçi Alım İlanı
Bozok Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK 6 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Mesudiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam