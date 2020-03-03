Roketli saldırıda ağır yaralanan gümrük personeli şehit oldu
|03 Mart 2020 17:01
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait zırhlı servis aracına düzenlenen roketli saldırıda yaralanarak dün helikopterle getirildiği Erzurum'da tedavi altına alınan gümrük personeli Özgür Kavastan da şehit oldu.
İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'na 3 kilometre mesafedeki tır parkı yakınlarında Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca dün düzenlenen roketli saldırıda ağır yaralanarak helikopterle getirildiği Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan 29 yaşındaki Kavastan, yaşam mücadelesini kaybetti.
Böylece saldırıda şehit olan gümrük personeli sayısı 2'ye yükseldi.
Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada ise "Dün Ağrı İli Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü tarafından Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait zırhlı araca yapılan saldırı sonrası ağır yaralı olarak ilimize getirilen gümrük memurlarından 1991 Mersin Mut doğumlu Özgür Kavastan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Milletimizin başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırı Hain saldırıda 1 gümrük personeli şehit oldu
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