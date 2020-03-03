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Sivas Valiliğinden koronavirüs açıklaması

Sivas Valiliği: Afganistan vatandaşı göçmen şahıs, yaklaşık 4 yıldır ilimizde ikamet etmektedir ve salgın hastalığın başladığı ülke ve bölgelerde, salgının başladığı tarihlerde kesinlikle bulunmamıştır. Şahıs olağan ve mevsimsel grip nezle belirtileri göstermektedir
 03 Mart 2020 17:09
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Sivas Valiliğinden koronavirüs açıklaması

Sivas Valiliği, kentte yabancı uyruklu bir kişide yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandığı yönünde sosyal medyada yer alan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, öğle saatlerinde valilik binasına giden Afganistanlı bir göçmenin rahatsız olduğu için yardım talep ettiği, görevlilerce de 112 vasıtasıyla ambulans çağrılarak Numune Hastanesine sevkinin sağlandığı belirtildi.

Görevli hekimlerce yapılan muayene ve tetkikler sonucu, şahsın rutin bir soğuk algınlığı yaşadığı ve gerekli tedavilerine başlandığı vurgulanan açıklamada, konuya ilişkin bazı sosyal medya hesaplarında ve bazı basın mecralarında, adeta koronavirüsü teşhisi konulmuş gibi paylaşım ve yorumlar yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Anılan Afganistan vatandaşı göçmen şahıs, yaklaşık 4 yıldır ilimizde ikamet etmektedir ve salgın hastalığın başladığı ülke ve bölgelerde, salgının başladığı tarihlerde kesinlikle bulunmamıştır. Şahıs olağan ve mevsimsel grip nezle belirtileri göstermektedir. Bakanlık emirleri gereğince, özellikle düzensiz göçmenler, kamu sağlığı ve yararı gözetilerek, 2 hafta süreyle müşahede altında tutulmaktadır. Hastane acil ve ilgili birimlerindeki personelin kıyafetleri, Sağlık Bakanlığının talimatlarıyla, tüm dünyada yürütülen standart bir uygulamanın gereğidir. Ülkemizde, ilimizde, kayıtlara geçmiş herhangi bir koronavirüs vakası tespit edilmemiş olup, hiçbir vatandaşımız veya düzensiz göçmende de teşhisi bulunmamaktadır."

Bu tür asılsız bilgileri çıkaran, yayan, yazan ve paylaşanlar hakkında, "toplumun huzur ve sükununu bozmak" suçundan adli işlem yapılacağı vurgulanan açıklamada, bu tür paylaşım ve haberlerde her türlü katkısı olan kamu çalışanları için de disiplin soruşturmaları yapılacağı, yer değişikliği, iş akitlerinin feshi dahil her türlü tedbirin alınacağı belirtildi.

Bu tür kötü amaçlı yayın ve haberlerin, Suriye'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'na denk getirilmesinin manidar olduğuna işaret edilen açıklamada, "Çatışma ortamında bulunan askerlerimize, toplumsal moral ve destek vermemiz gereken bir dönemde, onların da aileleriyle ilgili kaygılar yaşamalarına neden olmamamız ve moral gücümüzü yıpratmaya yönelik paylaşım, yorum ve yayınlardan özenle kaçınmamız gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı
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