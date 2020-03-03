Gün sonu döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|03 Mart 2020 17:11
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,2220
|6,2230
|6,1630
|6,1640
|Avro
|6,9170
|6,9180
|6,8540
|6,8550
|Sterlin
|7,9280
|7,9680
|7,8730
|7,9130
|İsviçre Frangı
|6,4850
|6,5170
|6,4290
|6,4610
|ANKARA
|ABD Doları
|6,2050
|6,2550
|6,1450
|6,1950
|Avro
|6,9000
|6,9600
|6,8200
|6,8800
|Sterlin
|7,8780
|8,0210
|7,8150
|7,9600
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