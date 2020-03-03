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Gün sonu döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
 03 Mart 2020 17:11
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Gün sonu döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 6,2220 6,2230 6,1630 6,1640
Avro 6,9170 6,9180 6,8540 6,8550
Sterlin 7,9280 7,9680 7,8730 7,9130
İsviçre Frangı 6,4850 6,5170 6,4290 6,4610
ANKARA
ABD Doları 6,2050 6,2550 6,1450 6,1950
Avro 6,9000 6,9600 6,8200 6,8800
Sterlin 7,8780 8,0210 7,8150 7,9600
Anadolu Ajansı
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