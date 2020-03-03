Cinayetten hüküm giyen firari 26 yıl sonra Yalova'da yakalandı
|03 Mart 2020 17:19
|Yazdır
Elazığ'da işlediği cinayet nedeniyle 36 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 26 senedir aranan firari hükümlü, jandarmanın düzenlediği operasyonla Yalova'da yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elazığ Ağır Ceza Mahkemesince "kan gütme saiki ile kasten öldürme" suçundan verilen 36 yıl hapis cezası kesinleşen ve 1994'ten bu yana aranan F.S'nin (50) Yalova'da olduğu bilgisine ulaştı.
Seyrantepe Mahallesi'nde ikamet ettiği, sahte kimlik kullandığı, kılık kıyafet değiştirerek kolluk güçlerine yakalanmamaya çalıştığı öğrenilen F.S'nin yakalanması için özel ekip kuruldu.
Firari hükümlü, ekibin fiziki takip ve istihbari çalışmaları sonucunda İstanbul'dan Yalova'ya gelen feribotta başka bir kişi adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanıyla gözaltına alındı. F.S, jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından Yalova Kapalı Cezaevine teslim edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Okul servisi ile otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk 6 yaralı
03 Mart 2020 17:44
|Denetim yapan Zabıta memuru bıçaklandı
03 Mart 2020 15:46
|Silivri'de yat battı: 2 ölü
03 Mart 2020 15:07
|İnşaat çetesine 3 ilde operasyon: 48 gözaltı
03 Mart 2020 15:03
|Kadın cinayetleri ilk iki ayda yüzde 32 azaldı
03 Mart 2020 14:48
|1 buçuk milyonu nişanlısının hesabına aktaran bankacıya tutuklama
03 Mart 2020 13:58
|'Triger kayışı' ile çırağını dövmüştü, ses kaydı dosyaya sunuldu
03 Mart 2020 13:48
|Kayseri'de TOKİ'nin inşa edeceği 550 konut için kuralar çekildi
03 Mart 2020 12:38
|31 Mart seçimlerine ilişkin davada 5 kişiye beraat!
03 Mart 2020 11:18
|Samsun'da servis kazasında yaralanan lise öğrencisi hayatını kaybetti
03 Mart 2020 10:33