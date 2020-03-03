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Okul servisi ile otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk 6 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, okul servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
 03 Mart 2020 17:44
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Okul servisi ile otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk 6 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, okul servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet O'nun kullandığı 54 S 0615 plakalı okul servisi, Şeker Mahallesi Dibektaş Caddesi'nde Ayşe K. idaresindeki 54 BS 957 otomobil ile çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Ayşe K. ve çocuğu ile servis şoförü ve araçta bulunan 3 çocuk yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı
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