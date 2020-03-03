Polis memuru kalp krizinden hayatını kaybetti
|03 Mart 2020 18:06
|Yazdır
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Süleyman Kılıç'ın (55) cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Süleyman Kılıç görevi başındayken aninden fenalaştı. Polis memuru Kılıç, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Kılıç hayatını kaybetti. Bir çocuk babası olan merhum Kılıç için bugün İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törende İl Müftüsü Şükrü Kabukçu dua okudu. Daha sonra Kılıç'ın naaşı memleketi Eskişehir'e uğurlandı.
Törene, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, polis teşkilatı ile Kılıç'ın ailesi katıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Sivas Valiliğinden koronavirüs açıklaması
03 Mart 2020 17:09
|İBB, Halk Market ve Halk Lokantaları açacak
03 Mart 2020 15:48
|Salda Gölü'ne yapılacak millet bahçesinin projesi onaylandı
03 Mart 2020 14:39
|Koronavirüsü tıbbı eldiven ve tulumu da karaborsaya düşürdü
03 Mart 2020 14:10
|İmamoğlu'ndan zam açıklaması: Mutlu da huzurlu da değiliz
03 Mart 2020 13:54
|Yüksek ateş sorunu yaşayan Afgan, gözetim altına alındı
03 Mart 2020 13:45
|İptal olan Uzak Doğu turları Karadeniz'e kayıyor
02 Mart 2020 22:54
|Malatya'da 3,9 büyüklüğünde deprem
02 Mart 2020 18:52
|İzmir'de er ve erbaşlara ücretsiz ulaşım
02 Mart 2020 17:40
|İBB kooperatifler aracılığıyla çiftçilere destek verecek
02 Mart 2020 17:31