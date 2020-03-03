Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası
|03 Mart 2020 18:17
|Yazdır
Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan eski hakime, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.
9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Mahmut Oğuz katılmadı, avukatı hazır bulundu.
Sanık avukatı, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, sanığın ByLock kullanmadığını ve suçsuz olduğunu öne sürdü.
Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, örgütün hakim-savcı sınavına yönelik oluşturduğu ve soruların verildiği "çalışma evleri"nde kaldığını, "ev abiliği" yaptığını ve cep telefonunda yapılan incelemede Eagle programının izlerine rastlandığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Oğuz'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Hakimden 'FETÖ sanığı'na propaganda tepkisi
03 Mart 2020 19:16
|Roketli saldırıda ağır yaralanan gümrük personeli şehit oldu
03 Mart 2020 17:01
|Türk gazetecinin zor anları... Çekim anında bombardıman başladı
03 Mart 2020 16:57
|'Askeri casusluk' savcısı Kılınç'a 15 yıla kadar hapis istemi
03 Mart 2020 16:53
|Bahar Kalkanı Harekatı sürecine nasıl gelindi?
03 Mart 2020 16:33
|Göçmenlerin arasına sızan 9 FETÖ ve PKK şüphelisi yakalandı
03 Mart 2020 16:17
|Esed rejimi pilotlarını F16 korkusu sardı
03 Mart 2020 15:40
|Bahar Kalkanı Harekatı'nda hedefler böyle vuruldu
03 Mart 2020 15:21
|Antalya'da FETÖ'nün hücre evine baskın: 7 gözaltı
03 Mart 2020 14:26
|Kastamonu'da FETÖ davalarında 4 beraat, 1 hapis cezası
03 Mart 2020 14:04