1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa, günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,63 değer kazancıyla 111.207,27 puandan tamamladı
 03 Mart 2020 18:35
Yazdır
Borsa, günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,63 değer kazancıyla 111.207,27 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3.897,40 puan artarken, toplam işlem hacmi 10 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 6,06 ve holding endeksi yüzde 3,21 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, tek gerileyen ise yüzde 0,39 ile spor oldu.

Gün boyu pozitif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed), politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına çekmesinin ardından 111.207,27 puana kadar çıktı.

Fed'in faiz indiriminin ardından dolar/TL gerileyerek 6,0941 seviyesini gördü.

Analistler, koronavirüs salgını sebebiyle dünya genelinde merkez bankalarından gelen güvercin açıklamaların risk iştahını artırdığını ve pay piyasalarında yukarı yönlü güçlü bir hareketin gözlemlendiğini dile getirerek, Fed'in faiz indiriminin ardından dünyanın önde gelen merkez bankalarından gelebilecek aksiyonlar ve açıklamalara dair haber akışının takip edileceğini vurguladı.

Yarın yurt dışında ABD'de ADP özel sektör istihdamı, ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap ve dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 112.500 seviyesinin gündeme gelebileceğini bildirdi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Altın günü düşüşle kapattı
03 Mart 2020 17:32		 Gün sonu döviz fiyatları
03 Mart 2020 17:11
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
03 Mart 2020 13:10		 Çeyrek altın ne kadar?
03 Mart 2020 12:52
Gün ortasında dolar yükselişte
03 Mart 2020 12:19		 Borsa, güne yükselişle başladı
03 Mart 2020 10:00
Dolar güne düşüşle başladı
03 Mart 2020 09:42		 Borsa, günü yükselişle tamamladı
02 Mart 2020 18:21
Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
02 Mart 2020 17:27		 Döviz kurlarında gün sonu fiyatları
02 Mart 2020 17:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:36 - AFAD, Van'a 3 milyon liralık yardım ödeneği gönderdi19:32 - Provokatif paylaşım yapan 6 kişiye soruşturm açıldı19:28 - Şehit gümrük personelinin acı haberi ailesine verildi19:24 - Mülk sahibi imzalamasa da komisyon ödeyecek19:20 - 'Kefen parasını' Mehmetçik Vakfına bağışladı19:16 - Hakimden 'FETÖ sanığı'na propaganda tepkisi19:12 - ABD'den Suriyelilere 108 milyon dolarlık ek yardım19:08 - 59 milletvekilinden Yunanistan'a 'şiddete son ver 'çağrısı19:04 - 25. Dönem POMEM sonuçları açıklandı18:57 - Haliç Köprüsü'nde araç yangını: Trafik felç oldu
18:55 - The Telegraph: Erdoğan'ın, sabrının tükendiği açık18:50 - ABD'li yetkililerden 'Türkiye'ye destek' açıklaması18:44 - Korona virüsü 60 yaş üstünü tehdit ediyor18:40 - Komedyen Atalay Demirci'ye FETÖ'den 5 yıl hapis18:37 - Yalova Belediyesindeki yolsuzluk soruşturmasında 5 tutuklama18:35 - Borsa, günü yükselişle tamamladı18:33 - Vergi borcu olanlar dikkat! Limit yükseltildi18:29 - Turizme vize dopingi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Koronavirüs sizce biyolojik bir silah mı, doğal bir hastalık mı?
ÇOK OKUNANLAR
Memurların 2020 enflasyon zammı ne durumda?
Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Ali Babacan'ın partisi için net tarih verildi
Erdoğan: Artık 1 milyar Euro'nuzu da istemiyoruz
Yerli hava savunma sistemi, Suriye sınırına gidiyor
Şam'da gayrimeşru imza
Nakli çıkan müdür 5 aydır rapor alıyor
Şubat ayında en çok izlenen haber kanalı
Apple, eski iPhone sahiplerine 25 dolar ödeyecek
MEB yine 'tüm öğrencilerin devamsız olması halinde ek ders ödenir mi?' sorusunu cevapladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aylin cesur'un skandal pozu 3
eğitimli kesim cnn türk izliyor 3
pıypışık 10
04.03.2020 maccabi vs anadolu efes maçı 4
israil ile dost muyuz? 4
ayın enleri 1
türbe yalamak 4
salih bey-bozok 1
7 dünya 1 gezegen 1
03.03.2020 olympiakos vs panathinaikos maçı 1
SON İLANLAR
Bozok Üniversitesi 20 İşçi Alacak
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 19 İşçi Alacak
Bozok Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
İzmir Tersanesi Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Engelli İşçi Alım İlanı
Bozok Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK 6 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Mesudiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam