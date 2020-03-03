1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ABD'li yetkililerden 'Türkiye'ye destek' açıklaması

ABD'li yetkililer, Türkiye'yi askeri, diplomatik ve insani yardım konularında desteklediklerini, mühimmat sağlayabileceklerini ve Türkiye'nin Patriot talebini incelediklerini bildirdi
 03 Mart 2020 18:50
Yazdır
ABD'li yetkililerden 'Türkiye'ye destek' açıklaması

ABD'li yetkililer, Türkiye'yi askeri, diplomatik ve insani yardım konularında desteklediklerini, mühimmat sağlayabileceklerini ve Türkiye'nin Patriot talebini incelediklerini bildirdi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Hatay'da Esed rejiminin saldırılarından kaçarak Türkiye'ye gelenlerin kaldığı kamptaki incelemeleri sırasında bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı.

Jeffrey, NATO içinde Türkiye'ye nasıl destek olabilecekleri yönündeki bir soruya "Türkiye, bir NATO üyesi ve ordusunda büyük çoğunlukla bizim ekipmanlarımızı kullanıyor. İhtiyaçları olduğunda bu ekipmanların hazır olmasını isteriz." yanıtını verdi.

Türkiye ile istihbarat paylaşımı yaptıklarını belirten Jeffrey, diplomatik olarak desteklediklerini söyledi.

Jeffrey, Türkiye'nin de NATO'dan bazı talepleri bulunduğunu belirterek, bu talepleri NATO içinde çeşitli seviyelerde desteklediklerini ifade etti.

"NATO, Rusya'yı durdurmak için ne yapabilir?" sorusunun yöneltildiği Jeffrey, diyaloğa dönülmesi için belli seviyede bir askeri dengenin sağlanabileceğini dile getirdi.

Jeffrey, Türkiye'ye Patriot hava savunma sistemleri sağlayıp sağlamayacakları konusunda, "spesifik bir askeri program konusunda çalışmadıklarını" söyledi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield da Patriotlar konusunda "Türkiye'nin hava savunma talebini anlıyoruz. Türkiye'nin bu talebini inceliyoruz. Türkiye'nin Patriot isteğinin farkındayız." dedi.

- "Rejim, ahlaksız bir politika uyguluyor"

"Türkiye ile devam eden askeri desteğimiz, askeri satış programlarımız, istihbarat, diplomasi ve NATO içinde destek konularına bakıyoruz. Mühimmat vermek istiyoruz. İnsani yardım da Türklerin çokça altını çizdiği bir konu." diyen Jeffrey, şunları kaydetti:

"Türklerle çok yakın istişareler içindeyiz. Sayın Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Moskova'ya görüşmek için gittiğinde nasıl bir pozisyon alacağını izliyoruz. Şu anda yoğunlaştığımız konular, yardım paketleri ve Türkiye'yi Ruslar konusu da dahil olmak üzere, diplomatik olarak desteklemek. Dün üst düzey bir Rus yetkiliyle konuştum. Türkiye'nin sahte değil, gerçek bir ateşkes istediğini vurguladım."

Rejimin İdlib'deki saldırılarını "tamamen şeytanca" şeklinde niteleyen Jeffrey, "Rejim İdlib'den milyonlarca kişiyi uzaklaştırmak amacıyla ahlaksız bir politika uyguluyor." diye konuştu.

Jeffrey, rejimin İdlib'de nüfus yapısını değiştirmeyi amaçladığına işaret ederek, "Esed'in saldırganlığı bölge için her zamankinden daha tehlikeli." değerlendirmesinde bulundu.

Jeffrey, ABD'nin yaptırımları konusunda ise "Esed rejimiyle Rusya'dan uygun bazı kişilere ek yaptırımlar üzerinde çalışıyoruz." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
59 milletvekilinden Yunanistan'a 'şiddete son ver 'çağrısı
03 Mart 2020 19:08		 The Telegraph: Erdoğan'ın, sabrının tükendiği açık
03 Mart 2020 18:55
Korona virüsü 60 yaş üstünü tehdit ediyor
03 Mart 2020 18:44		 Fed'den acil koduyla faiz indirimi
03 Mart 2020 18:24
Koronavirüse karşı böyle önlem aldılar
03 Mart 2020 17:55		 'Yunanistan sığınmacılara karşı insanlık dışı tedbirler alıyor'
03 Mart 2020 17:30
Mültecileri vuran Yunan askerinden şaşırtan hareket
03 Mart 2020 15:55		 İran'da üst düzey bir görevli daha koronavirüse yakalandı
03 Mart 2020 15:32
Yunan askeri göçmenlere acımıyor!
03 Mart 2020 15:26		 Türk-Rus güçleri karşı karşıya gelir mi? Peskov yanıtladı...
03 Mart 2020 14:29
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:36 - AFAD, Van'a 3 milyon liralık yardım ödeneği gönderdi19:32 - Provokatif paylaşım yapan 6 kişiye soruşturm açıldı19:28 - Şehit gümrük personelinin acı haberi ailesine verildi19:24 - Mülk sahibi imzalamasa da komisyon ödeyecek19:20 - 'Kefen parasını' Mehmetçik Vakfına bağışladı19:16 - Hakimden 'FETÖ sanığı'na propaganda tepkisi19:12 - ABD'den Suriyelilere 108 milyon dolarlık ek yardım19:08 - 59 milletvekilinden Yunanistan'a 'şiddete son ver 'çağrısı19:04 - 25. Dönem POMEM sonuçları açıklandı18:57 - Haliç Köprüsü'nde araç yangını: Trafik felç oldu
18:55 - The Telegraph: Erdoğan'ın, sabrının tükendiği açık18:50 - ABD'li yetkililerden 'Türkiye'ye destek' açıklaması18:44 - Korona virüsü 60 yaş üstünü tehdit ediyor18:40 - Komedyen Atalay Demirci'ye FETÖ'den 5 yıl hapis18:37 - Yalova Belediyesindeki yolsuzluk soruşturmasında 5 tutuklama18:35 - Borsa, günü yükselişle tamamladı18:33 - Vergi borcu olanlar dikkat! Limit yükseltildi18:29 - Turizme vize dopingi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Koronavirüs sizce biyolojik bir silah mı, doğal bir hastalık mı?
ÇOK OKUNANLAR
Memurların 2020 enflasyon zammı ne durumda?
Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Ali Babacan'ın partisi için net tarih verildi
Erdoğan: Artık 1 milyar Euro'nuzu da istemiyoruz
Yerli hava savunma sistemi, Suriye sınırına gidiyor
Şam'da gayrimeşru imza
Nakli çıkan müdür 5 aydır rapor alıyor
Şubat ayında en çok izlenen haber kanalı
Apple, eski iPhone sahiplerine 25 dolar ödeyecek
MEB yine 'tüm öğrencilerin devamsız olması halinde ek ders ödenir mi?' sorusunu cevapladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tomris katun 1
Yarali demedin mi komutan 2
03.03.2020 olympiakos vs panathinaikos maçı 1
uyuşuk 3
hikmet karaman 1
selçuk bayraktar 7
içi dışından yorgun olmak 5
şu an çalan şarkı 2
tarhana çorbası 4
yunanistan'ın mülteci öldürmesi 3
SON İLANLAR
Bozok Üniversitesi 20 İşçi Alacak
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 19 İşçi Alacak
Bozok Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
İzmir Tersanesi Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Engelli İşçi Alım İlanı
Bozok Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK 6 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Mesudiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam