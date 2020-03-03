1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şehit gümrük personelinin acı haberi ailesine verildi

Gürbulak şehidinin ateşi Mersin'e düştü
 03 Mart 2020 19:28
Yazdır
Şehit gümrük personelinin acı haberi ailesine verildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü çalışanlarına yönelik düzenlenen roketli saldırıda ağır yaralanarak tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Özgür Kavastan'ın (29) acı haberi, Mersin'in Mut ilçesindeki ailesine ulaştı.

Teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda ağır yaralanarak Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Özgür Kavastan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, "Dün Ağrı ili Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü tarafından Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait zırhlı araca yapılan saldırı sonrası ağır yaralı olarak ilimize getirilen gümrük memurlarından 1991 Mersin Mut doğumlu Özgür Kavastan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.

Bekar olduğu öğrenilen Kavastan'ın Mersin'in Mut ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştırıldı. Mut İlçe Kaymakamı Muammer Köken, "29 yaşındaki Gümrük Müdürlüğünde çalışan hemşehrimiz Özgür Kavastan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Gürbulak Gümrük Müdürlüğünde çalışmakta iken, roketli saldırı sonucu şehit olmuştur. Başımız sağ olsun. Yarın öğle namazından sonra şehitlik mezarlığına defnedilmesi planlanmaktadır. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum" açıklamasında bulundu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Kefen parasını' Mehmetçik Vakfına bağışladı
03 Mart 2020 19:20		 4'üncü kattan açılan battaniyeye atlamıştı... O anları anlattı
03 Mart 2020 16:08
Koronavirüse karşı eller yıkanamıyorsa 'kolonya kullanın' önerisi
03 Mart 2020 15:14		 Tartışılan taht II. Abdülhamid'in çıkmadı
03 Mart 2020 15:13
Türkiye'de sosyal medya kullanım süresi, TV izleme süresini geçti
03 Mart 2020 14:42		 Kobe Bryant'ın cenaze töreni için biletler 224 dolardan satıldı
03 Mart 2020 14:12
Her 3 kişiden birinin ehliyeti var
03 Mart 2020 13:12		 Çin Başkonsolosu, canlı yayında Türk muhabiri uyardı
03 Mart 2020 12:53
Güvenliğini sağladığı kütüphanede 'tesadüfen' kara kalem yeteneğini keşfetti
03 Mart 2020 11:51		 Doğu Anadolu'da buzlanma don ve çığ uyarısı
03 Mart 2020 10:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:36 - AFAD, Van'a 3 milyon liralık yardım ödeneği gönderdi19:32 - Provokatif paylaşım yapan 6 kişiye soruşturm açıldı19:28 - Şehit gümrük personelinin acı haberi ailesine verildi19:24 - Mülk sahibi imzalamasa da komisyon ödeyecek19:20 - 'Kefen parasını' Mehmetçik Vakfına bağışladı19:16 - Hakimden 'FETÖ sanığı'na propaganda tepkisi19:12 - ABD'den Suriyelilere 108 milyon dolarlık ek yardım19:08 - 59 milletvekilinden Yunanistan'a 'şiddete son ver 'çağrısı19:04 - 25. Dönem POMEM sonuçları açıklandı18:57 - Haliç Köprüsü'nde araç yangını: Trafik felç oldu
18:55 - The Telegraph: Erdoğan'ın, sabrının tükendiği açık18:50 - ABD'li yetkililerden 'Türkiye'ye destek' açıklaması18:44 - Korona virüsü 60 yaş üstünü tehdit ediyor18:40 - Komedyen Atalay Demirci'ye FETÖ'den 5 yıl hapis18:37 - Yalova Belediyesindeki yolsuzluk soruşturmasında 5 tutuklama18:35 - Borsa, günü yükselişle tamamladı18:33 - Vergi borcu olanlar dikkat! Limit yükseltildi18:29 - Turizme vize dopingi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Koronavirüs sizce biyolojik bir silah mı, doğal bir hastalık mı?
ÇOK OKUNANLAR
Memurların 2020 enflasyon zammı ne durumda?
Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Ali Babacan'ın partisi için net tarih verildi
Erdoğan: Artık 1 milyar Euro'nuzu da istemiyoruz
Yerli hava savunma sistemi, Suriye sınırına gidiyor
Şam'da gayrimeşru imza
Nakli çıkan müdür 5 aydır rapor alıyor
Şubat ayında en çok izlenen haber kanalı
Apple, eski iPhone sahiplerine 25 dolar ödeyecek
MEB yine 'tüm öğrencilerin devamsız olması halinde ek ders ödenir mi?' sorusunu cevapladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tarhana çorbası 4
içi dışından yorgun olmak 5
sözlüğe gelmemek 1
04.03.2020 maccabi vs anadolu efes maçı 4
Yarali demedin mi komutan 2
ayın enleri 1
selçuk bayraktar 7
golden state warriors 2
bahçeli'nin kılıçdaroğlu'nun elini sıkmaması 13
israil ile dost muyuz? 4
SON İLANLAR
Bozok Üniversitesi 20 İşçi Alacak
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 19 İşçi Alacak
Bozok Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
İzmir Tersanesi Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Engelli İşçi Alım İlanı
Bozok Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK 6 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Mesudiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam