Şehit gümrük personelinin acı haberi ailesine verildi
|03 Mart 2020 19:28
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü çalışanlarına yönelik düzenlenen roketli saldırıda ağır yaralanarak tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Özgür Kavastan'ın (29) acı haberi, Mersin'in Mut ilçesindeki ailesine ulaştı.
Teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda ağır yaralanarak Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Özgür Kavastan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, "Dün Ağrı ili Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü tarafından Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait zırhlı araca yapılan saldırı sonrası ağır yaralı olarak ilimize getirilen gümrük memurlarından 1991 Mersin Mut doğumlu Özgür Kavastan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.
Bekar olduğu öğrenilen Kavastan'ın Mersin'in Mut ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştırıldı. Mut İlçe Kaymakamı Muammer Köken, "29 yaşındaki Gümrük Müdürlüğünde çalışan hemşehrimiz Özgür Kavastan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Gürbulak Gümrük Müdürlüğünde çalışmakta iken, roketli saldırı sonucu şehit olmuştur. Başımız sağ olsun. Yarın öğle namazından sonra şehitlik mezarlığına defnedilmesi planlanmaktadır. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum" açıklamasında bulundu.
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