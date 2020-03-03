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AFAD, Van'a 3 milyon liralık yardım ödeneği gönderdi

Afet ve Acil Durumu Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca, İran'ın Hoy kentindeki depremden etkilenen Van'da yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere gönderilen acil yardım ödeneğinin 3 milyon liraya ulaştığı bildirildi.
 03 Mart 2020 19:36
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AFAD, Van'a 3 milyon liralık yardım ödeneği gönderdi

Afet ve Acil Durumu Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca, İran'ın Hoy kentindeki depremden etkilenen Van'da yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere gönderilen acil yardım ödeneğinin 3 milyon liraya ulaştığı bildirildi.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 23 Şubat'ta İran'ın Hoy şehrinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Van'da yürütülen yardım faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarında 231 personel görev alırken 39 araç ve 54 iş makinesi kullanıldı.

AFAD, çalışmalarda kullanılmak üzere 3 milyon lira acil yardım ödeneği gönderdi.

İlde yürütülen iyileştirme çalışmaları kapsamında ise 2 bin 680 aile çadırı, 20 genel maksat çadırı, 6 bin 120 battaniye, 616 yatak, 360 uyku seti, 3 bin 288 ısıtıcı ve soba ulaştırıldı.

Depremzedelere 133 bin kişilik sıcak yemek ve 1758 kumanya dağıtıldı.
Anadolu Ajansı
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