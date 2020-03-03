1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ömer Çelik'ten, AB'nin Yunanistan'a desteğine tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin, Yunanistan'ı, sergilediği şiddetten dolayı kınamadıklarını, itidal bile tavsiye etmediklerini belirterek, "Yunan şiddetine destek veriyorlar. Bunlar artık siyasi bencillik örgütü haline geldi." ifadesini kullandı.
 03 Mart 2020 19:40
Yazdır
Ömer Çelik'ten, AB'nin Yunanistan'a desteğine tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin, Yunanistan'ı, sergilediği şiddetten dolayı kınamadıklarını, itidal bile tavsiye etmediklerini belirterek, "Yunan şiddetine destek veriyorlar. Bunlar artık siyasi bencillik örgütü haline geldi." ifadesini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa'nın sınırlarını koruduğu için Yunanistan ile dayanışma içindeyiz." diyen kim varsa, Yunan polisinin ve askerinin göçmenlere ateş açıp öldürmesinden sorumlu olduğunu, böylesine insanlık karşıtı bir bencilliğin görülmediğini bildirdi.

AB yetkililerinin en sevdiği kelimenin "itidal" olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"AB, tüm insani hassasiyetlerden boşanmış bir birliğe dönüştü. Ne siyasi değerler konusunda ne insani değerler konusunda sınavı geçemiyor. Artık tipik bir mahalle dayanışması bu. Çok yazık. Haklı haksız her yerde bunu kullanırlar. Yunanistan'ı sergilediği şiddetten dolayı kınamıyorlar. İşi geçiştirmek için bile olsa itidal bile tavsiye etmiyorlar. Yunan şiddetine destek veriyorlar. Bunlar artık siyasi bencillik örgütü haline geldi.

Göçmenleri Avrupa'ya sokmamak için vahşi Yunan şiddetine destek verenler, Avrupa'nın siyasi değerlerini de Avrupa'dan sürgün ediyorlar. Yunanistan'ın şiddetine verdiğiniz manevi ve parasal destek size yaramayacak. Avrupa'nın kabusu aşırı sağcıları daha da güçlendireceksiniz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Soylu, AB Dış İlişkiler heyetini kabul etti
03 Mart 2020 21:02		 ABD'li heyet Hatay'daki temaslarını tamamladı
03 Mart 2020 20:53
Tansu Çiller: İdlib'teki mücadele olmazsa çok bedel öderiz
03 Mart 2020 20:44		 ABD'deki Halk Bankası duruşması ertelendi
03 Mart 2020 20:14
ABD, İdlib'de 'uçuşa yasak bölge' çağrısını yineledi
03 Mart 2020 19:53		 Adil Gür hakkında suç duyurusu
03 Mart 2020 19:44
ABD'den Suriyelilere 108 milyon dolarlık ek yardım
03 Mart 2020 19:12		 Şubat ayında en çok izlenen haber kanalı
03 Mart 2020 15:36
Cenaze namazı ikinci kez kılındı, eski bakan açıklama yaptı
03 Mart 2020 15:02		 Bakan Çavuşoğlu: Kimseyi Türkiye'de zorla tutamayız
03 Mart 2020 14:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:07 - Umreden dönen yolculara sağlık taraması yapıldı21:02 - Bakan Soylu, AB Dış İlişkiler heyetini kabul etti20:57 - Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu20:54 - Metin Gürcan, Hasan Basri Yalçın'ı düelloya davet etti20:53 - ABD'li heyet Hatay'daki temaslarını tamamladı20:49 - Türk Harb-İş'ten Bahar Kalkanı Harekatı'na destek20:45 - Kaptan pilotun tutuklanmasına itiraz20:45 - Fed Başkanı Powell'dan 'faiz indirimi' açıklaması20:44 - Tansu Çiller: İdlib'teki mücadele olmazsa çok bedel öderiz20:41 - İdlib gazisi: Sınır güvenliğini korumak zorundayız
20:37 - 50 ilin beklediği 145 yıllık rüyada sona doğru20:33 - Şube müdürüne, Atatürk'e hakaretten ihraç kararı20:27 - Son sözü 'anne' olan Aleyna'ya, annesinden zor veda20:22 - Şehit Uzman Onbaşı Ak, son yolculuğuna uğurlandı20:18 - Harita mühendisleri ve teknikerlerine yeni iş imkanı20:14 - ABD'deki Halk Bankası duruşması ertelendi20:10 - Midilli'de polis ile düzensiz göçmenler arasında gerginlik20:06 - Bahar Kalkanı'nda bir ilk; Sürü SİHA'lar ön planda
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Koronavirüs sizce biyolojik bir silah mı, doğal bir hastalık mı?
ÇOK OKUNANLAR
Memurların 2020 enflasyon zammı ne durumda?
Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Ali Babacan'ın partisi için net tarih verildi
Erdoğan: Artık 1 milyar Euro'nuzu da istemiyoruz
Yerli hava savunma sistemi, Suriye sınırına gidiyor
25. Dönem POMEM sonuçları açıklandı
Nakli çıkan müdür 5 aydır rapor alıyor
Şam'da gayrimeşru imza
Şubat ayında en çok izlenen haber kanalı
Cenaze namazı ikinci kez kılındı, eski bakan açıklama yaptı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
asker veya polis olun diye kimse zorlamıyor 1
Popülizm 1
keşke tanışabilsem dediğimiz ünlüler 7
mülteci gibi sınırdan geçmeye çalışan vatandaş 1
01.03.2020 real madrid vs barcelona maçı 3
06.03.2020 beşiktaş vs ankaragücü maçı 5
yunanistan'ın mülteci öldürmesi 3
selçuk bayraktar 4
Yarali demedin mi komutan 2
ünal karaman 1
SON İLANLAR
Bozok Üniversitesi 20 İşçi Alacak
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 19 İşçi Alacak
Bozok Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
İzmir Tersanesi Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Engelli İşçi Alım İlanı
Bozok Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK 6 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Mesudiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam