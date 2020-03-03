Samanyolu TV'nin istihbarat şefine FETÖ'den hapis
|03 Mart 2020 19:48
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılanan eski Samanyolu TV istihbarat şefi Muzaffer Madak, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık Madak ve avukatı, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlandı.
Savcının önceki celsede sunduğu esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapması için söz verilen Madak, isnat edilen suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia etti.
Madak, ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin dava dosyasındaki tespitleri kabul etmedi ve suçsuz olduğunu savunarak beraatını talep etti.
Sanık avukatının da savunma yapmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.
Buna göre, sanık Madak'a "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Örgütün kapatılan yayın organlarından Samanyolu TV'nin istihbarat şefliğini yapan Madak, darbe girişimi sonrasında saklandığı evde sahte kimlikle yakalanmıştı.
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