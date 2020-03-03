Sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
Mersin Devlet Opera ve Balesi'nde Bas Bariton solist sanatçı olarak görev yapan sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti.
|03 Mart 2020 19:58
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Mersin Devlet Opera ve Balesi'nde Bas Bariton solist sanatçı olarak görev yapan Kıvanç Uğraşbul aort anevrizması sebebiyle kaldırıldığı Mersin Devlet Hastanesi'nde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Acı haberi oyuncu Reha Özcan duyurdu:
En son Bizim Hikaye dizisinde birlikte oynadığım, MSÜ Opera Bölümü mezunu Mersin Operası'nda yıllarca görev yapan Kıvanç Uğraşbul'u kaybettiğimiş olduğumuzu öğrenmenin üzüntüsü içindeyim. Yattığı yer incitmesin...
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