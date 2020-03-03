Midilli'de polis ile düzensiz göçmenler arasında gerginlik
|03 Mart 2020 20:10
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Yunanistan'ın Midilli Adası'nda, "düzensiz göçmenlerin gemiye bindirilerek Atina'ya gönderileceği" iddiasının yayılması üzerine, yüzlerce göçmen yanlarına aldıkları eşyalarla limanda toplandı.
Limana girmeye çalışan düzensiz göçmenlerle polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
Alınan bilgiye göre, kapasitesinin çok üzerinde düzensiz göçmenin bulunduğu Moria Kampı'nda, dün gece "göçmenlerin gemiyle Atina'ya gitmelerine izin verildiği" söylentisi yayıldı.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu grup, bu haberin ardından Midilli Limanı'na doğru yürüyüşe geçti.
Yunan polisi, Atina'ya giden gemiye binmeye çalışan düzensiz göçmenlere engel oldu.
Bir süre liman bölgesinde bekleyen düzensiz göçmenler, daha sonra polis tarafından otobüslere bindirilerek Moria Kampı'na geri gönderildi.
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