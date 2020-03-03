1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Midilli'de polis ile düzensiz göçmenler arasında gerginlik

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda, "düzensiz göçmenlerin gemiye bindirilerek Atina'ya gönderileceği" iddiasının yayılması üzerine, yüzlerce göçmen yanlarına aldıkları eşyalarla limanda toplandı.
 03 Mart 2020 20:10
Yazdır
Midilli'de polis ile düzensiz göçmenler arasında gerginlik

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda, "düzensiz göçmenlerin gemiye bindirilerek Atina'ya gönderileceği" iddiasının yayılması üzerine, yüzlerce göçmen yanlarına aldıkları eşyalarla limanda toplandı.

Limana girmeye çalışan düzensiz göçmenlerle polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Alınan bilgiye göre, kapasitesinin çok üzerinde düzensiz göçmenin bulunduğu Moria Kampı'nda, dün gece "göçmenlerin gemiyle Atina'ya gitmelerine izin verildiği" söylentisi yayıldı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu grup, bu haberin ardından Midilli Limanı'na doğru yürüyüşe geçti.

Yunan polisi, Atina'ya giden gemiye binmeye çalışan düzensiz göçmenlere engel oldu.

Bir süre liman bölgesinde bekleyen düzensiz göçmenler, daha sonra polis tarafından otobüslere bindirilerek Moria Kampı'na geri gönderildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İdlib gazisi: Sınır güvenliğini korumak zorundayız
03 Mart 2020 20:41		 Son sözü 'anne' olan Aleyna'ya, annesinden zor veda
03 Mart 2020 20:27
Şehit Uzman Onbaşı Ak, son yolculuğuna uğurlandı
03 Mart 2020 20:22		 Şehit gümrük personelinin acı haberi ailesine verildi
03 Mart 2020 19:28
'Kefen parasını' Mehmetçik Vakfına bağışladı
03 Mart 2020 19:20		 4'üncü kattan açılan battaniyeye atlamıştı... O anları anlattı
03 Mart 2020 16:08
Koronavirüse karşı eller yıkanamıyorsa 'kolonya kullanın' önerisi
03 Mart 2020 15:14		 Tartışılan taht II. Abdülhamid'in çıkmadı
03 Mart 2020 15:13
Türkiye'de sosyal medya kullanım süresi, TV izleme süresini geçti
03 Mart 2020 14:42		 Kobe Bryant'ın cenaze töreni için biletler 224 dolardan satıldı
03 Mart 2020 14:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:07 - Umreden dönen yolculara sağlık taraması yapıldı21:02 - Bakan Soylu, AB Dış İlişkiler heyetini kabul etti20:57 - Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu20:54 - Metin Gürcan, Hasan Basri Yalçın'ı düelloya davet etti20:53 - ABD'li heyet Hatay'daki temaslarını tamamladı20:49 - Türk Harb-İş'ten Bahar Kalkanı Harekatı'na destek20:45 - Kaptan pilotun tutuklanmasına itiraz20:45 - Fed Başkanı Powell'dan 'faiz indirimi' açıklaması20:44 - Tansu Çiller: İdlib'teki mücadele olmazsa çok bedel öderiz20:41 - İdlib gazisi: Sınır güvenliğini korumak zorundayız
20:37 - 50 ilin beklediği 145 yıllık rüyada sona doğru20:33 - Şube müdürüne, Atatürk'e hakaretten ihraç kararı20:27 - Son sözü 'anne' olan Aleyna'ya, annesinden zor veda20:22 - Şehit Uzman Onbaşı Ak, son yolculuğuna uğurlandı20:18 - Harita mühendisleri ve teknikerlerine yeni iş imkanı20:14 - ABD'deki Halk Bankası duruşması ertelendi20:10 - Midilli'de polis ile düzensiz göçmenler arasında gerginlik20:06 - Bahar Kalkanı'nda bir ilk; Sürü SİHA'lar ön planda
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Koronavirüs sizce biyolojik bir silah mı, doğal bir hastalık mı?
ÇOK OKUNANLAR
Memurların 2020 enflasyon zammı ne durumda?
Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Ali Babacan'ın partisi için net tarih verildi
Erdoğan: Artık 1 milyar Euro'nuzu da istemiyoruz
Yerli hava savunma sistemi, Suriye sınırına gidiyor
25. Dönem POMEM sonuçları açıklandı
Nakli çıkan müdür 5 aydır rapor alıyor
Şam'da gayrimeşru imza
Şubat ayında en çok izlenen haber kanalı
Cenaze namazı ikinci kez kılındı, eski bakan açıklama yaptı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kelebek 1
mülteci gibi sınırdan geçmeye çalışan vatandaş 1
aylin cesur'un skandal pozu 3
israil ile dost muyuz? 4
içi dışından yorgun olmak 5
Enflasyon rakamlarının açıklanması 1
keşke tanışabilsem dediğimiz ünlüler 7
bağırsak 1
var kayıtları 2
türbe yalamak 4
SON İLANLAR
Bozok Üniversitesi 20 İşçi Alacak
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 19 İşçi Alacak
Bozok Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
İzmir Tersanesi Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Engelli İşçi Alım İlanı
Bozok Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK 6 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Mesudiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam