ABD'deki Halk Bankası duruşması ertelendi
ABD'deki İran yaptırımları davasında, bugün yapılması beklenen Halk Bankası duruşması ertelendi.
|03 Mart 2020 20:14
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ABD'deki İran yaptırımları davasında, bugün yapılması beklenen Halk Bankası duruşması ertelendi.
Halk Bankası avukatları, bankayı temsil etmek için Yargıç Richard Berman'ın talep ettiği yetki belgesinin yetişmemesi üzerine duruşmanın 31 Mart'a ertelenmesini istedi.
Duruşmayı erteleyen Berman, bugün yapılamayan celsenin ne zaman gerçekleştirileceğine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.
Halk Bankasını temsil eden King&Spalding firmasından avukatlar, New York Güney Bölge Federal Mahkemesine gönderdikleri dilekçede, Halk Bankasına yöneltilen suçlamaların kabul edilmediğini ve bu suçlamalara duruşmada itiraz edeceklerini bildirdi.
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