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Şube müdürüne, Atatürk'e hakaretten ihraç kararı

Orman Genel Müdürlüğünde çalışan şube müdürü S.D. adlı memura, Atatürk'le ilgili hakaret içeren paylaşımlardan dolayı memuriyetten ihraç kararı verildi.
 03 Mart 2020 20:33
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Şube müdürüne, Atatürk'e hakaretten ihraç kararı

Orman Genel Müdürlüğünde şube müdürü olarak çalışan S.G., 9 Kasım 2019 tarihinde, sosyal medya hesabından "9.05'de bazıları putlarına saygı için duracaklar ayakta" şeklinde paylaşımda bulundu.

12 Kasım'da olayı soruşturmak için bir müfettiş görevlendirildi, bu müfettiş de 14 Kasım'da şube müdürünü görevden uzaklaştırdı.

Müfettiş raporu doğrultusunda, şube müdürüyle ilgili olarak memuriyetten ihraç kararı alındı. Karar, Yüksek Disiplin Kurulunun onayından sonra yürürlüğe girecek.

657 sayıl Devlet Memurları Kanununun 125. maddesinde "5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek." suçuna "Devlet Memurluğundan çıkarma cezası verilmektedir.

Atatürk'le ilgili tartışmalarda ismi geçen şube müdürü dün TBMM'de kendisiyle ilgili açıklamalarda bulunan İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ü darp etmeye çalışmış, bu nedenle gözaltına alınmıştı

Denizli Milletvekili'ni darp etmeye gelen şahıs gözaltına alındı
Memurlar.Net - Özel

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