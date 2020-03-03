Şehit Uzman Onbaşı Ak, son yolculuğuna uğurlandı
|03 Mart 2020 20:22
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Suriye'nin İdlib kentinde, rejim tarafından yapılan topçu saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Mustafa Ak için Gaziemir ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, milletvekilleri, şehidin babası Cemil, annesi Nermin ve kardeşi Tuncay Ak'ın (14) yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.
Ayakta güçlükle durabilen, Cemil Ak, bir sandalyeye oturarak cenaze törenini takip ederken, onu diğer oğlu Tuncay Ak teskin etmeye çalıştı. Cenazeye gelenler ellerinde Türk bayraklarıyla, tekbir getirdi. Caminin çevresinde oturan Eda Yiğen, oyuncağını getirip tabutun üzerine koydu. Bu davranış duygulu anlar yaşattı.
KADİFEKALE ŞEHİTLİĞİ'NE DEFNEDİLDİ
Cenaze namazının kılınması ve helallik alınmasının ardından, tören mangası tarafından omuzlanan cenaze, askeri bando eşliğinde araca kondu. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Mustafa Ak'ın cenazesi, Kadifekale Şehitliği'nde toprağa verildi.
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