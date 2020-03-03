Son sözü 'anne' olan Aleyna'ya, annesinden zor veda
|03 Mart 2020 20:27
|Yazdır
Kaza, dün sabah saatlerinde Yomra ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Aleyna Şanlı'ya yolun karşısına geçmeye çalşırıken, Mehmet K.'nin kullandığı 61 BK 095 plakalı otomobil çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle savrulan Aleyna, olay yerinde hayatını kaybetti. Polisin kaza yerindeki incelemesinin ardından Şanlı'nın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Görgü tanıkları Aleyna'nın son sözlerinin 'anne' olduğunu belirtti.
'KEŞKE BEN ÖLSEYDİM'
Aleyna Şanlı için Arsin ilçesi Işıklı Mahallesi'ndeki Yeni Cami'de ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye babası Şeref, annesi Victoria ile kardeşi Hamit Şanlı'nın yanı sıra öğrenci arkadaşları ve halk katıldı. Aleyna'nın annesi Victoria Şanlı kızının tabutuna sarılarak, "Keşke ben ölseydim" diye ağıt yaktı, gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Aleyna Şanlı'nın cenazesi aile mezarlığında toprağa verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İdlib gazisi: Sınır güvenliğini korumak zorundayız
03 Mart 2020 20:41
|Şehit Uzman Onbaşı Ak, son yolculuğuna uğurlandı
03 Mart 2020 20:22
|Midilli'de polis ile düzensiz göçmenler arasında gerginlik
03 Mart 2020 20:10
|Şehit gümrük personelinin acı haberi ailesine verildi
03 Mart 2020 19:28
|'Kefen parasını' Mehmetçik Vakfına bağışladı
03 Mart 2020 19:20
|4'üncü kattan açılan battaniyeye atlamıştı... O anları anlattı
03 Mart 2020 16:08
|Koronavirüse karşı eller yıkanamıyorsa 'kolonya kullanın' önerisi
03 Mart 2020 15:14
|Tartışılan taht II. Abdülhamid'in çıkmadı
03 Mart 2020 15:13
|Türkiye'de sosyal medya kullanım süresi, TV izleme süresini geçti
03 Mart 2020 14:42
|Kobe Bryant'ın cenaze töreni için biletler 224 dolardan satıldı
03 Mart 2020 14:12