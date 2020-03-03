İdlib gazisi: Sınır güvenliğini korumak zorundayız

Tunceli'de görev yaparken görevli gittiği Suriye'nin İdlib kenti kırsalında rejimin havadan yaptığı 34 askerin şehit olduğu bombalı saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Zafer Ayhan, Hatay Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ayağına platin takılan Ayhan, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu oldu. Memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde hemşehrilerinin 'geçmiş olsun' ziyaretlerinde bulunduğu Ayhan, sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi. Ayhan, yanında en yakın arkadaşlarını şehit verdiklerini belirterek, bir an önce iyileşip Bahar Kalkanı Harekatı'nda silah arkadaşlarıyla cephede yer almak istediğini kaydetti.

'İYİLEŞİP SİLAH ARKADAŞLARIMIN YANINA GİTMEK İSTİYORUM'

Saldırı anını DHA muhabirine anlatan Ayhan, "Tunceli Hozat'tan görevlendirmeyle İdlib'e gittim. Mücadelemizi verdik elimizden geldiğince. Uçaklı saldırı sonrası enkaz altında kaldım. Şehit olacağımı düşündüm. Elektrik direği yıkıldı üzerime. O aziz mübarek kandil gecesinde şehit olamadım. Şehitlerimizin ailelerine başsağlığı diliyorum. Ben daha yeniyim, 5-6 aylık geçmişim var sadece. Çok şükür yaralı olarak kurtuldum. Bir an önce iyileşmeye çalışıyorum. İyileşip silah arkadaşlarımın yanına gitmek istiyorum" dedi.

'SINIR GÜVENLİĞİNİ KORUMAK ZORUNDAYIZ'

Türkiye'nin sınır güvenliğini korumak için bölgede olması gerektiğini söyleyen Ayhan, "İnsanlar 'ne işimiz var' diyorlar. Orada birçok terör örgütü var. Sınır güvenliğimizi de korumak zorundayız. Ben de diyordum 'Suriye'de ne işimiz var' diye. Dışarıdan davulun sesi hoş gelir derler. İşin içerisine girmeden kimse bilemez ne işimiz olduğunu. Ben şimdi kendime kızıyorum keşke böyle düşünmeseydim. Allah devletimize milletimize zeval vermesin, gerçekten çok kritik bir noktadayız. Siyasi yetkililer de lütfen daha dikkatli olsunlar. Yazık günah, şehit, gazi aileleri, silah arkadaşlarımız var. Moral bulmamız lazımken hala çıkar peşinde koşuyorlar. 'Şu parti, bu parti bunu yaptı' sözlerini bırakalım. Atlatalım bu savaş sürecini sonrasında kendi aramızda kavgamızı yapalım. Önce bu yokuşu çıkalım atlatalım, sonrasında kendi aramızda yine kavgamızı yaparız. Omuz omuza olmamız lazım. Birbirimize sahip çıkmamız lazım" diye konuştu.