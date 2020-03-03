1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kaptan pilotun tutuklanmasına itiraz

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat tarihinde pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne 180 kişinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesi ile tutuklanan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan'ın avukatı, müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti.
 03 Mart 2020 20:45
Yazdır
Kaptan pilotun tutuklanmasına itiraz

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat tarihinde pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne 180 kişinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesi ile tutuklanan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan'ın avukatı, müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti.

24 Şubat'ta çıkarıldığı mahkeme tarafından, "Taksirle birden çok kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan'ın avukat Melih İhsan Şahin, müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti.

Avukat Şahin, müvekkili hakkında tutuklama kararını veren İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne sunduğu dilekçe ile müvekkilinin tutuksuz yargılanmasını talep etti.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İngiliz ajanın Beyoğlu'nda ölümü olayında takipsizlik verildi
03 Mart 2020 12:17		 Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında 5 şüpheli adliyede
03 Mart 2020 10:34
Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarında 5 yeni gözaltı
02 Mart 2020 13:33		 Sputnik Türkiye'nin Genel Yayın Yönetmeni serbest
01 Mart 2020 18:46
Sputnik Türkiye'nin İstanbul ofisinde arama yapılıyor
01 Mart 2020 16:38		 Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 1 kişi gözaltında
29 Şubat 2020 20:13
Sosyal medyada provokasyon yapan 6 kişi gözaltında
29 Şubat 2020 17:33		 Şehitlerle ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma
28 Şubat 2020 15:22
'Personel aranıyor' ilanıyla dolandırıcılık yapan örgüte operasyon
28 Şubat 2020 11:04		 İzmir ve Aydın'da ihaleye fesat karıştırma operasyonu: 32 gözaltı
28 Şubat 2020 10:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:07 - Umreden dönen yolculara sağlık taraması yapıldı21:02 - Bakan Soylu, AB Dış İlişkiler heyetini kabul etti20:57 - Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu20:54 - Metin Gürcan, Hasan Basri Yalçın'ı düelloya davet etti20:53 - ABD'li heyet Hatay'daki temaslarını tamamladı20:49 - Türk Harb-İş'ten Bahar Kalkanı Harekatı'na destek20:45 - Kaptan pilotun tutuklanmasına itiraz20:45 - Fed Başkanı Powell'dan 'faiz indirimi' açıklaması20:44 - Tansu Çiller: İdlib'teki mücadele olmazsa çok bedel öderiz20:41 - İdlib gazisi: Sınır güvenliğini korumak zorundayız
20:37 - 50 ilin beklediği 145 yıllık rüyada sona doğru20:33 - Şube müdürüne, Atatürk'e hakaretten ihraç kararı20:27 - Son sözü 'anne' olan Aleyna'ya, annesinden zor veda20:22 - Şehit Uzman Onbaşı Ak, son yolculuğuna uğurlandı20:18 - Harita mühendisleri ve teknikerlerine yeni iş imkanı20:14 - ABD'deki Halk Bankası duruşması ertelendi20:10 - Midilli'de polis ile düzensiz göçmenler arasında gerginlik20:06 - Bahar Kalkanı'nda bir ilk; Sürü SİHA'lar ön planda
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Koronavirüs sizce biyolojik bir silah mı, doğal bir hastalık mı?
ÇOK OKUNANLAR
Memurların 2020 enflasyon zammı ne durumda?
Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Ali Babacan'ın partisi için net tarih verildi
Erdoğan: Artık 1 milyar Euro'nuzu da istemiyoruz
Yerli hava savunma sistemi, Suriye sınırına gidiyor
25. Dönem POMEM sonuçları açıklandı
Nakli çıkan müdür 5 aydır rapor alıyor
Şam'da gayrimeşru imza
Şubat ayında en çok izlenen haber kanalı
Cenaze namazı ikinci kez kılındı, eski bakan açıklama yaptı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
salih bey-bozok 1
06.03.2020 beşiktaş vs ankaragücü maçı 5
papatya 1
bahçeli'nin kılıçdaroğlu'nun elini sıkmaması 13
sözlüğe gelmemek 1
hiç 2
deşarj olmak 5
israil ile dost muyuz? 4
02.03.2020 ağrı'da roketli saldırı 1
hikmet karaman 1
SON İLANLAR
Bozok Üniversitesi 20 İşçi Alacak
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 19 İşçi Alacak
Bozok Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
İzmir Tersanesi Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Engelli İşçi Alım İlanı
Bozok Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK 6 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Mesudiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam