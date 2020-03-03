Tansu Çiller: İdlib'teki mücadele olmazsa çok bedel öderiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla 'Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı Tanınması'nın 85'inci yıl dönümü vesilesiyle 2'nci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) özel oturum gerçekleştirildi.

İDLİB'DE NE İŞİMİZ VAR DİYENLERE:O MÜCADELE OLMAZSA DAHA ÇOK BEDEL ÖDERİZ

1993-1996 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti eski Başbakanı olan Tansu Çiller, "Bugün de en çok ihtiyaç duyduğumuz ruh Çanakkale ruhudur. 1934 yılındaki kadınlarımızın haklarına kavuşmasını kutluyoruz. Kadınlarımız tebaa olmaktan çıkıp, eşit vatandaş oldular. Biz bunu Fransa'dan 10, İsviçre'den 40 yıl önce yaptık. Bu yüzden Kurtuluş Savaşı'nın da komutanı Büyük Atatürk'ü saygıyla, şükranla anıyorum. Bu ülke aranızdan bir kardeşinizi kadın başbakan olarak çıkardı. Bu benim için bir onurdu. Türk kadınını temsil etmekten büyük onur duydum. O zamanlar da zor günlerdi, hayat imtihanlarla dolu. O günlerde Doğu ve Güneydoğu'muz yangın yeriydi. Trenler işlemiyor, otobüsler gitmiyordu. Okullar kapalıydı, okuma yazma bilmeyen çocuklarımız vardı. Partilerin merkezleri, gazetelerin dağıtım büroları kapalıydı. Böyle bir ortamda Türkiye'de ekonomik kriz kapıya dayanmış ve Sovyetler Birliği dağılmıştı. Bütün bunların içerisinde kimileri yazdı, 'Bir kadın Başbakan terörle mücadeleyi nasıl yapacak' diye. Ama bilmedikleri bir şey vardı, her kadın vatan, millet söz konusu olduğunda cesur yürektirler. Bu şekilde yola çıktık ve 'Terör ya bitecek ya bitecek' dedik. İçeride büyük bir mücadele oldu. O başarıyı taçlandıran, terör meselesinin gündemden düşmesini sağlayan yurt dışı operasyonları olmuştur.

'İdlip'te ne yapıyoruz' diye soranlar var. O mücadele olmazsa daha çok bedel öderiz. Bugün istenenler son derece doğru ve yerindedir. Benim dönemimde de oldu. Bu defa batıda başladılar. Kardak'ta karasularımıza el koydular. O zaman da dedik ki, 'O asker gidecek, o bayrak inecek'. O asker gitti, o bayrak 48 saat içinde indi. Uyanık olmalıyız" diye konuştu.