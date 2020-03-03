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Fed Başkanı Powell'dan 'faiz indirimi' açıklaması

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ABD ekonomisine yönelik oluşturduğu risklerin önemli ölçüde değiştiğini belirterek, ekonomiyi desteklemek amacıyla para politikası duruşunda gevşemeye gittiklerini bildirdi.
 03 Mart 2020 20:45
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Fed Başkanı Powell'dan 'faiz indirimi' açıklaması

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ABD ekonomisine yönelik oluşturduğu risklerin önemli ölçüde değiştiğini belirterek, ekonomiyi desteklemek amacıyla para politikası duruşunda gevşemeye gittiklerini bildirdi.

Powell, Fed'in politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına çekmesinin ardından, basın toplantısı düzenledi.

Faiz indirim kararının ABD ekonomisini güçlü tutmak amacıyla alındığını aktaran Powell, ülke ekonomisinin temellerinin sağlam kalmaya devam ettiğini ancak Kovid-19 salgınının yeni riskler oluşturduğunu anlattı.

- "Riskler bariz şekilde değişti"

Powell, salgının birçok ülkede ekonomik faaliyetlere zarar verdiğini ve finansal piyasalarda önemli haraketlenmelere neden olduğunu belirterek, virüsün etkisinin turizm başta olmak üzere çeşitli sektörlerde görülmeye başlandığı, küresel tedarik zincirine dayanan sektörlere ilişkin de endişe duyduklarını dile getirdi.

Virüsün küresel ekonomiye etkisinin belirsiz olmaya devam ettiğini vurgulayan Powell, "ABD ekonomik görünümüne yönelik risklerin bariz şekilde değiştiği kanaatine vardık. Buna yanıt olarak, ekonomiyi daha da desteklemek için para politikası duruşunda gevşemeye gittik." dedi.

Fed'den acil koduyla faiz indirimi

Powell, gelişmeleri ve ekonomik görünüme etkilerini yakından izlemeye devam edeceklerinin altını çizerek, ekonomiyi desteklemeye yönelik uygun adımlar atacaklarını aktardı.

- "Tüm araçlar gözden geçirildi"

Salgının ne kadar süreceğinin belirsiz olduğuna işaret eden Powell, ABD ekonomisinin güçlü büyümesine geri döneceğini ifade etti.

Powell, diğer ülkelerin merkez bankalarıyla düzenli iletişim halinde olduklarına dikkati çekerek, "G7 maliye bakanları ve merkez bankaları başkanlarının bugün yaptığı açıklama, üst düzey koordinasyonu ve mevcut araçları kullanma kararlılığını yansıtıyor." diye konuştu.

Ülkelerin merkez bankalarının maliye politikaları doğrultusunda kararlar alacağını belirten Powell, mevcut politika duruşlarının hedeflerini desteklediğini dile getirdi.

Powell, ABD ekonomisi ve finansal piyasalarının iyi şekilde işlemeye devam ettiğini vurgulayarak, tüm araçları gözden geçirdiklerini ama şu an için faiz indirimi haricinde bir araç kullanmayı değerlendirmediklerini aktardı.

- "Politik endişeleri asla dikkate almayacağız"

Alınan faiz indirimi kararının ekonomiye önemli bir katkı sağlayacağını belirten Powell, kararın finansal şartları desekleyeceğini ve ekonomik güveni artıracağını kaydetti.

Fed'in faiz indirimine gitme kararı almasında siyasi bir baskı olup olmadığına ilişkin bir soruya Powell, "İnsanların kararlarımızı her zaman analizlerimize dayanarak aldığımızı anlaması çok önemli. Kararlarımızı her zaman kongrenin bize verdiği görevler doğrultusunda Amerikan halkının çıkarına göre alacağız, politik endişeleri asla dikkate almayacağız." yanıtını verdi.
Anadolu Ajansı
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