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Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu

UEFA Uluslar Ligi'nin B Ligi'nde yer alan Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın rakipleri Macaristan, Sırbistan ve Rusya oldu. A Milli Takım, bu 3 takımla birlikte 3'üncü Grup'ta mücadele edecek.
 03 Mart 2020 20:57
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Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu

UEFA Uluslar Ligi'nin 2020-2021 dönemi kura çekimi, bugün Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan Beurs van Berlage Konferans Merkezi'nde TSİ 20.00'de başladı.

Kura çekiminde Türkiye'yi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Birinci Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten oluşan heyet temsil etti.

B Ligi'nde mücadele eden Türkiye'nin olası rakipleri, 1'inci torbadan Rusya, Avusturya, Galler, Çek Cumhuriyeti; 2'nci torbadan İskoçya, Norveç, Sırbistan, Finlandiya ve 4'üncü torbadan Bulgaristan, İsrail, Macaristan, Romanya idi. Yapılan kura çekiminin ardından Türkiye'nin bulunduğu 3'üncü Grup'a 1'inci torbadan Rusya, 2'nci torbadan Sırbistan ve 4'üncü torbadan Macaristan geldi.

UEFA Uluslar Ligi'nde grupların son durumu ve maçların oynanacağı tarihler şu şekilde:

- Gruplar

D Ligi 1'inci Grup: Malta, Andorra, Letonya, Faroe Adaları

D Ligi 2'nci Grup: San Marino, Lihtenştayn, Cebelitarık

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C Ligi 1'inci Grup: Azerbaycan, Lüksemburg, Kıbrıs Rum Kesimi, Karadağ

C Ligi 2'nci Grup: Ermenistan, Estonya, Kuzey Makedonya, Gürcistan

C Ligi 3'üncü Grup: Moldova, Slovenya, Kosova, Yunanistan

C Ligi 4'üncü Grup: Kazakistan, Litvanya, Belarus, Arnavutluk

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B Ligi 1'inci Grup: Romanya, Kuzey İrlanda, Norveç, Avusturya

B Ligi 2'nci Grup: İsrail, Slovakya, İskoçya, Çekya

B Ligi 3'üncü Grup: Macaristan, TÜRKİYE, Sırbistan, Rusya

B Ligi 4'üncü Grup: Bulgaristan, İrlanda Cumhuriyeti, Finlandiya, Galler

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A Ligi 1'inci Grup: Polonya, Bosna-Hersek, İtalya, Hollanda

A Ligi 2'nci Grup: İzlanda, Danimarka, Belçika, İngiltere

A Ligi 3'üncü Grup: Hırvatistan, İsveç, Fransa, Portekiz

A Ligi 4'üncü Grup: Almanya, Ukrayna, İspanya, İsviçre

- Maç Programı

1'inci Maç Günü: 3-5 Eylül 2020

2'nci Maç Günü: 6-8 Eylül 2020

3'üncü Maç Günü: 8-10 Ekim 2020

4'üncü maç Günü: 11-13 Ekim 2020

5'inci Maç Günü: 12-14 Kasım 2020

6'ncı Maç Günü: 15-17 Kasım 2020

Finaller: 2-3-6 Haziran 2021

Play-offlar: 24-25-28-29 Mart 2022
DHA
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