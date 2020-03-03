Metin Gürcan, Hasan Basri Yalçın'ı düelloya davet etti
|03 Mart 2020 20:54
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SETA Stratejik Araştırmalar Direktörü Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın ile "Bahar Kalkanı" harekatına muhalif bir tutum benimseyen strateji uzmanı Metin Gürcan arasında sosyal medyada dikkat çeken bir diyalog yaşandı.
Yaşanan diyalog sonrasında, Metin Gürcan hakaret ederek Hasan Basri Yalçın'ı düelloya davet etti. Metin Gürcan, özel kuvvetlerde görev yaptığı dönemde de emrindeki askerlere hedef tahtasını tutturarak kendi bacak arasından o hedefe nişan almasını istemesiyle gündeme gelmişti.
Ayrıca Hasan Basri Yalçın'ın dikkat çektiği eski bir yazıda, Metin Gürcan, 2015 yazındaki Hendek operasyonları sırasında, PKK'nın devlet karşısında eskisi kadar aciz olmadığını savunuyordu. Tartışılan yazı için tıklayınız.
İşte daha önce askerlik de yapan Metin Gürcan'ın bu akşam itibariyle telefonunu da yayınlayarak attığı mesajlar
İşte Hasan Basri Yalçın'ın paylaşımları
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