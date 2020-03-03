1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Umre'den dönen yolculara sağlık taraması yapıldı

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Başhekimi Dr. Aykut Yener Kavak:- "Sağlık ekiplerimizi, buradan giden boş uçaklarla Medine ve Cidde'ye gönderiyoruz. Onlar da dönüşte yol boyunca yolcularımızın sağlık sorgulamalarını, ateş kontrollerini yapıyorlar. Uçak indikten sonra bize seyahat ve yolcularla ilgili raporları veriyorlar. Biz, bu yolcuları havalimanında tekrar ateş taramasından geçirdikten sonra pasaport kontrol noktalarına yönlendirerek, ülkemize girişlerini sağlıyoruz"
 03 Mart 2020 21:07
Yazdır
Umre'den dönen yolculara sağlık taraması yapıldı

Umre seyahati için kutsal topraklardan yurda dönen yolcular yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını için alınan önlemler kapsamında İstanbul Havalimanı'nda sağlık kontrollerinden geçirildi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunda alınan karar kapsamında boş uçaklarla Suudi Arabistan'ın farklı şehirlerine giden doktor ve yardımcı sağlık personellerinden oluşan ekipler, dönüş öncesi havalimanından yolcularla ilgilenmeye başlıyor.

Uçağa binmeden önce yolcuların ateşleri ölçülüyor. Uçakta da gerektiğinde aynı işlemler tekrarlanırken yolcuların Türkiye'de takibi için iletişim bilgileri alınarak, kayıt oluşturuyor.

Uçağın Türkiye'ye inmesinin ardından yolcuların sağlık kontrolleri terminalde de sürüyor. Alınan önlemler kapsamında tam donanımlı koruyucu giysi, maske ve gözlük taktığı gözlenen sağlık ekipleri, yolculara salgınla ilgili bilgilendirmede bulunuyor. Maskesi olmayan veya takmayan yolcular uyarılıyor, yolcuların tek tek ateşi ölçülüyor.

Herhangi bir olumsuz durum rastlanılmayan yolcular pasaport kontrollerinin yapıldığı alana yönlendiriliyor. Daha önce alınan önlemler kapsamında pasaport kontrol noktalarına konulan termal kameralar aracılığıyla gelen tüm yolcular taramadan geçiriliyor.

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Başhekimi Dr. Aykut Yener Kavak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'ın umre seferlerini durdurduğunu, bu nedenle Türkiye dönüşlerin birkaç gündür yoğunlaştığını, 29 Şubat'tan bu yana kutsal topraklardan yurda günde 15 ile 25 arası uçuş icra edildiğini söyledi.

Umre dönüşleri için İstanbul Havalimanı'nda ek tedbirler alındığını kaydeden Kavak, "Umre uçuşlarından dönen vatandaşlarımızı uçağın kapısında karşılıyoruz. Onlara bu karşılamada maske ve broşür dağıtıyoruz. Uçuşla ilgili detaylı bilgilendirmede bulunuyoruz. Daha sonra doktor arkadaşlarımız yolcuların ateşlerini ölçerek, semptomlarını sorguluyorlar. Gerekli muayeneler bittikten sonra personellerimiz bu yolcularımızın iletişim bilgilerini alıyorlar. Eğer bu uçuşlarda bir vaka olursa gelen yolculara daha kolay ulaşmamız için bunu yapıyoruz. Bu kayıtlar tutulduktan sonra yolcularımızı pasaporta yönlendiriyoruz. Termal kameralardan geçiriyoruz. Daha sonra ülkemize geçişlerine izin veriyoruz." diye konuştu.

-"(Şu ana kadar) Olası bir vakaya rastlamadık."

Kavak, Sağlık Bakanlığının talimatıyla iki gün önce başlayan uygulama kapsamında umreden dönen her uçakta bir doktor ile iki yardımcı sağlık personeli bulundurulduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Sağlık ekiplerimizi, buradan giden boş uçaklarla Medine ve Cidde'ye gönderiyoruz. Onlar da dönüşte yol boyunca yolcularımızın sağlık sorgulamalarını, ateş kontrollerini yapıyorlar. Uçak indikten sonra bize seyahat ve yolcularla ilgili raporları veriyorlar: Biz, bu yolcuları havalimanında tekrar ateş taramasından geçirdikten sonra pasaport kontrol noktalarına yönlendirerek, ülkemize girişlerini sağlıyoruz. Şu ana kadarki uygulamalarda semptom gösteren yolcularımız oldu. Bunlar hekimlerimiz tarafından değerlendirildi ama olası bir vakaya rastlamadık."

Ailesiyle birlikte umreden dönen yolculardan Rıdvan Gökhan İnanır ise kutsal topraklarda ibadet yaptıklarını, bu süreçte koronovirüsle ilgili bir korku ya da endişe yaşamadıklarını söyledi.

İnanır, Sağlık Bakanlığı yetkililerinin kendileriyle yakından ilgilendiklerini ifade ederek, "Uçak inene kadar oradaki doktor bizimle ilgilendi. Ateşimizi ölçtüler. Gerekli bilgilendirmeleri de yaptılar. Yaklaşık 15 gün evden çıkmamız gerekiyormuş. Öyle bir bilgilendirme yaptılar." dedi.

Yolculardan Aynur Ay da umre seyahatlerinin çok güzel geçtiğini ve hiçbir sorun yaşamadıklarını söyledi. Dönüş yolunda bakanlık personelinin kendilerini muayene ettiğini dile getiren Ay, "Suudi Arabistan'da hiçbir şeyden korkmadık. Her şey güzel geçti." şeklinde konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bahar Kalkanı'nda bir ilk; Sürü SİHA'lar ön planda
03 Mart 2020 20:06		 AFAD, Van'a 3 milyon liralık yardım ödeneği gönderdi
03 Mart 2020 19:36
25. Dönem POMEM sonuçları açıklandı
03 Mart 2020 19:04		 Külliye'de koronavirüs zirvesi
03 Mart 2020 18:26
İBB'den müze girişlerine yüzde 50 zam
03 Mart 2020 14:20		 İBB'den 65 yaş üstü İstanbulkart için vize uyarısı
03 Mart 2020 12:56
Bahar Kalkanı Harekatı CİMER'e gönüllü askerlik mesajlarını artırdı
03 Mart 2020 12:27		 Erzurum Valisi Memiş, Ağrı'daki roketli saldırıda yaralananları ziyaret etti
03 Mart 2020 12:16
Gürbulak Sınır Kapısı'ndaki koronavirüs tedbirleri sürüyor
03 Mart 2020 11:49		 'Borcu yoktur' bildiriminin alt sınırı yükseltildi
03 Mart 2020 11:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:36 - Fenerbahçe'ye bir darbe daha!22:32 - Koronavirüs giderek yayılıyor! Bir ülkeye daha sıçradı22:28 - Türk Emniyet Müdürü'nü tehdit eden kişi tutuklandı22:24 - Hava kirliliği insan ömrünü ortalama 3 yıl kısaltıyor22:19 - Ülkesine hizmet arzusuyla döndü, hastalara şifa oluyor22:14 - MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit, 9 asker yaralı22:10 - Yarışmacı da zorlandı, birçok kişi yanlış tahmin etti!22:06 - AB Konseyi Başkanı, yarın Türkiye'ye gelecek22:01 - Kız öğrenciler yurt ışıkları ile 'İdlib' yazdı21:56 - MSB: İdlib'de 299 rejim askeri etkisiz hale getirildi
21:51 - Üniversite öğrencileri hurda gemide mesleğe hazırlanıyor21:46 - Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı21:41 - Bakan Akar: İdlib'de bir şehidimiz var21:36 - TBMM'deki İdlib oturumu sona erdi21:31 - Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı21:26 - Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapıldı21:21 - Fed'in faiz kararı sonrası dolar sert düştü21:17 - İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 79'a yükseldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Koronavirüs sizce biyolojik bir silah mı, doğal bir hastalık mı?
ÇOK OKUNANLAR
Memurların 2020 enflasyon zammı ne durumda?
Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Ali Babacan'ın partisi için net tarih verildi
Erdoğan: Artık 1 milyar Euro'nuzu da istemiyoruz
Şube müdürüne, Atatürk'e hakaretten ihraç kararı
25. Dönem POMEM sonuçları açıklandı
Yerli hava savunma sistemi, Suriye sınırına gidiyor
Nakli çıkan müdür 5 aydır rapor alıyor
Şam'da gayrimeşru imza
Cenaze namazı ikinci kez kılındı, eski bakan açıklama yaptı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
var kayıtları 2
04.03.2020 maccabi vs anadolu efes maçı 4
Sevdiği iki dizi ayni aksam olan bayanin hazin durumu 7
savaşa hayır konulu gösterilerin yasaklanması 3
tomris katun 1
idlib'den çekilirsek hatay'dan olmamız kaçınılmazdır 2
kelebek 1
Popülizm 1
xiaomi 1
salih bey-bozok 1
SON İLANLAR
Bozok Üniversitesi 20 İşçi Alacak
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 19 İşçi Alacak
Bozok Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
İzmir Tersanesi Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Engelli İşçi Alım İlanı
Bozok Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK 6 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Mesudiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam