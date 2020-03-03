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Fed'in faiz kararı sonrası dolar sert düştü

ABD Merkez Bankası'nın 50 baz puan faiz indirimine gitmesiyle sert düşüş yaşayan dolar kuru 6,15 seviyesinden 6,04 seviyesine kadar geriledi. Kur saat 21.20 itibarıyla 6,09'dan işlem görüyor.
 03 Mart 2020 21:21
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Fed'in faiz kararı sonrası dolar sert düştü

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına çekmesinin ardından dolarda sert düşüş yaşandı. Fed'in faiz kararı öncesi 6,15 civarında seyreden dolar, kararın açıklanmasıyla 6,04 seviyesine kadar geriledi. Kur saat 21.20 itibarıyla 6,09'dan işlem görüyor.

KARARLA RESMEN ÇAKILDI

Dün günü 6,16'dan tamamlayan dolar kuru, yeni güne 6,19 seviyesinden başladı. Gün içerisinde en yüksek 6,22 sınırına kadar yükselen dolar kuru, en düşük ise 6,13 seviyesine gerilemişti. Fed'in faiz kararının hemen öncesinde 6,15'ten işlem gören kur, kararla birlikte resmen çakıldı. 11 kuruşluk düşüş yaşayan kur, 6,04 seviyesine kadar geriledi.

PİYASALAR MERKEZ BANKALARINA ODAKLANDI

Analistler, koronavirüs salgını sebebiyle dünya genelinde merkez bankalarından gelen güvercin açıklamaların risk iştahını artırdığını ve pay piyasalarında yukarı yönlü güçlü bir hareketin gözlemlendiğini dile getirerek, Fed'in faiz indiriminin ardından dünyanın önde gelen merkez bankalarından gelebilecek aksiyonlar ve açıklamalara dair haber akışının takip edileceğini vurguladı.
Memurlar.Net
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