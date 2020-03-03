Şehit gümrük memurunun naaşı Mersin'e gönderildi
|03 Mart 2020 21:12
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gümrük Müdürlüğüne ait araca terör örgütü mensuplarınca düzenlenen roketli saldırıda şehit olan gümrük personeli Özgür Kavastan'ın naaşı memleketi Mersin'e gönderildi.
Gürbulak sınır kapısında görevli personeli taşıyan servis aracına yönelik yapılan saldırının ardından aracın devrilmesi sonucu ağır yaralanan 29 yaşındaki Özgür Kavastan dün Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kavastan şehit oldu. Mersin nüfusuna kayıtlı Münevver- Mehmet çiftinin iki çocuğundan küçüğü olan şehit gümrük personeli Özgür Kavastan (29) için Erzurum Adli Tıp Kurumu'nun önünde tören düzenlendi. Törende gözyaşlarına boğulan anne Münevver Tekir ve abla Öznur Kavastan'ı Erzurum Valisi Okay Memiş teselli etti. Erzurum İl Müftü Vekili Zeki Kaya'nın dua etmesinin ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı karayolu ile memleketi Mersin'e gönderildi.
Erzurum Adli Tıp Kurumu önünde düzenlenen törene Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Gemalmaz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan vekili Fevzi Polat, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, anne Münevver Tekir, abla Öznur Kavastan ve vatandaşlar katıldı.
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