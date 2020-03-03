Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapıldı
3 Mart 2020 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeye göre Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapıldı
|03 Mart 2020 21:26
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3/3/2020 tarihli ve 31057 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı yayımlanmıştır.
-- Sosyal
Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
-- Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı
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