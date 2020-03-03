1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapıldı

3 Mart 2020 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeye göre Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapıldı
 03 Mart 2020 21:26
Yazdır
Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapıldı

3/3/2020 tarihli ve 31057 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı yayımlanmıştır.

-- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
-- Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

Bakan Selçuk: SUT'taki artışla 8 milyar TL'lik iyileştirme yapıldı
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Öğretim Elemanı atama yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
01 Mart 2020 01:52		 Adli Tıp Kurumu, döner sermaye dağıtım yönetmeliği değişti
01 Mart 2020 01:49
Deprem bölgesinde görev yapan personele tazminat
29 Şubat 2020 09:42		 Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik
29 Şubat 2020 01:27
7222 sayılı bankacılıkla ilgili torba kanun Resmi Gazetede yayımlandı
25 Şubat 2020 02:06		 Kamu kurumlarının dahil olduğu sendika hizmet kollarında değişiklik
22 Şubat 2020 00:43
7221 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, yayımlandı
20 Şubat 2020 08:20		 Dışişleri Bakanlığı, iki unvana, yazılı ve sözlü sınavla personel alacak
20 Şubat 2020 08:15
5 kurumun dolu ve boş kadro kararnamesi yayımlandı
07 Şubat 2020 08:33		 2020 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ
05 Şubat 2020 12:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:36 - Fenerbahçe'ye bir darbe daha!22:32 - Koronavirüs giderek yayılıyor! Bir ülkeye daha sıçradı22:28 - Türk Emniyet Müdürü'nü tehdit eden kişi tutuklandı22:24 - Hava kirliliği insan ömrünü ortalama 3 yıl kısaltıyor22:19 - Ülkesine hizmet arzusuyla döndü, hastalara şifa oluyor22:14 - MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit, 9 asker yaralı22:10 - Yarışmacı da zorlandı, birçok kişi yanlış tahmin etti!22:06 - AB Konseyi Başkanı, yarın Türkiye'ye gelecek22:01 - Kız öğrenciler yurt ışıkları ile 'İdlib' yazdı21:56 - MSB: İdlib'de 299 rejim askeri etkisiz hale getirildi
21:51 - Üniversite öğrencileri hurda gemide mesleğe hazırlanıyor21:46 - Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı21:41 - Bakan Akar: İdlib'de bir şehidimiz var21:36 - TBMM'deki İdlib oturumu sona erdi21:31 - Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı21:26 - Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapıldı21:21 - Fed'in faiz kararı sonrası dolar sert düştü21:17 - İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 79'a yükseldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Koronavirüs sizce biyolojik bir silah mı, doğal bir hastalık mı?
ÇOK OKUNANLAR
Memurların 2020 enflasyon zammı ne durumda?
Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Ali Babacan'ın partisi için net tarih verildi
Erdoğan: Artık 1 milyar Euro'nuzu da istemiyoruz
Şube müdürüne, Atatürk'e hakaretten ihraç kararı
25. Dönem POMEM sonuçları açıklandı
Yerli hava savunma sistemi, Suriye sınırına gidiyor
Nakli çıkan müdür 5 aydır rapor alıyor
Şam'da gayrimeşru imza
Cenaze namazı ikinci kez kılındı, eski bakan açıklama yaptı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
uyuşuk 3
Fenerbahçe 4
sözlüğe gelmemek 1
eğitimli kesim cnn türk izliyor 3
01.03.2020 real madrid vs barcelona maçı 3
29.02.2020 antalyaspor vs fenerbahçe maçı 4
bağırsak 1
Popülizm 1
04.03.2020 maccabi vs anadolu efes maçı 4
idlib'den çekilirsek hatay'dan olmamız kaçınılmazdır 2
SON İLANLAR
Bozok Üniversitesi 20 İşçi Alacak
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 19 İşçi Alacak
Bozok Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
İzmir Tersanesi Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Engelli İşçi Alım İlanı
Bozok Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK 6 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Mesudiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam