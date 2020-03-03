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Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı

Niğde'de ağrıları nedeniyle hastaneye giden bir vatandaşın böbreğinden 100 tane taş çıkarıldı. Hasta, yapılan başarılı ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.
 03 Mart 2020 21:31
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Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı

BÖBREKLERİNDEN 100 TANE TAŞ ÇIKARILDI

Rahatsızlığı nedeniyle Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran ve muayenesinde böbreğinde çok sayıda taş olduğu tespit edilen Bayram Güngör (45), Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın ve Dr. Öğr. Üyesi Kenan Öztorun tarafından ameliyat edildi. Güngör'ün böbreğinden irili ufaklı 100 tane taş çıkarıldı.

BÖBREĞİN TAMAMINI TAŞ KAPLAMIŞTI, SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Gazetecilere açıklamada bulunan Dr. Günaydın, "Hastamızın tek böbreği vardı. Bu böbreğin de neredeyse tamamını taş kaplamış durumdaydı. Bu boyuttaki bir ameliyatı kapalı olarak ilk defa yaptık. Hastamız iki gün içerisinde sağlığına kavuştu. Eskiden açık yapılan ameliyatların ardından hasta neredeyse bir ay yürüyemiyordu." diye konuştu. Dr. Öztorun ise kapalı ameliyatla hastanın daha hızlı sağlığına kavuştuğunu ve kısa sürede taburcu olacağını dile getirdi.

"TAŞLARI HATIRA OLARAK SAKLAYACAĞIM"

Ameliyatla yeniden sağlığına kavuştuğunu belirten Bayram Güngör de "Kendimi iyi hissediyorum. Taşları hatıra olarak saklayacağım." dedi.
Anadolu Ajansı
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