TBMM'deki İdlib oturumu sona erdi
TBMM Genel Kurulu'nda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Bahar Kalkanı harekatını yürüttüğü İdlib'deki gelişmeleri aktardığı gizli oturum sona erdi.
|03 Mart 2020 21:36
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TBMM Genel Kurulunda, İdlib'deki hain saldırı ve bölgedeki gelişmelerin ele alındığı kapalı oturum sona erdi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında gerçekleştirilen kapalı oturum 6,5 saat sürdü.
Şentop, oturumun tamamlanmasının ardından, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
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