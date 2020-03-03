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Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de rejim unsurlarınca düzenlenen saldırılarda şehit olan askerler ile Ağrı'da şehit olan Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelinin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.
 03 Mart 2020 21:46
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Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejim unsurlarınca düzenlenen saldırılarda şehit olan askerler ile Ağrı'da şehit olan Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelinin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Alınan bilgiye göre Erdoğan, şehit askerler Emre Baysal, Güven Kurtulmuş, Emin Yıldırım, Mehmet Orhan, Mustafa Bayrakdar, Batuhan Tank, Adem Akın, Ahmet Alpaslan, Ahmet Saygılı, Akif Akçadağ, Ali Taşöz, Ali Turgut, Bayram Olgun, İbrahim Tüzel, Muharrem Öğütçü, Osman Ak, Recep Bekir, Turgut Burkay Korkmaz, Mehmet Muhammet Akay, Birhan Er, Nihat Kara, Muhammed Ali Özer, Veysel Günay, Selman Cankara, Tayfun Pekel, Tolga Can Yılmaz, Süleyman Şahin, Halil İbrahim Akkaya, Cuma Bağatur, Halil Çankaya, Hasan Hüseyin Özdemir, Muhammed Yılmaz, Eyüp Gülaştı, Selim Nergiz ve Mustafa Muhammed Ak'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Erdoğan, ayrıca, Ağrı'da Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca atılan roket nedeniyle şehit olan Mustafa Türk'ün ailesine de başsağlığı dileklerini iletti.
Anadolu Ajansı
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