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Üniversite öğrencileri hurda gemide mesleğe hazırlanıyor

Ordu Üniversitesi Fatsa Meslek Yüksekokulu öğrencileri, denizcilikle ilgili derslerini, tadilat ve bakımdan geçirilerek eğitime uygun hale getirilen eski gemide uygulamalı görme fırsatı buluyor.
 03 Mart 2020 21:51
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Üniversite öğrencileri hurda gemide mesleğe hazırlanıyor

Ordu'da üniversite öğrencileri, kullanım ömrünü tamamlanmasının ardından bakımdan geçirilen gemide denizcilikle ilgili mesleki eğitimlerini alıyor.

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Fatsa Meslek Yüksekokulu, 2013 yılında, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG 124 gemisini, denizdeki kullanım süresini tamamlamasının ardından hibe yoluyla bünyesine kazandırdı.

Öğrencilerin eğitiminde kullanılması amacıyla bakımdan geçirilen gemide, uygulamalı derslerin yapılabileceği bölümler oluşturuldu.

Öğrencilerin kullanımına 2014'te sunulan gemide, gemi makineleri ve elektronik harita simülatörleri ile makine dairesi alanları bulunuyor.

Fatsa Meslek Yüksekokulu bünyesinde Gemi Makineleri İşletme ve Deniz Ulaştırma İşletme bölümleri öğrencileri, gemideki uygulamalı eğitimler ile mesleğe daha etkin hazırlanıyor.

Okulun müdür yardımcısı Öğretim Görevlisi Cihan Nacak, AA muhabirine, hurda halde aldıkları geminin tadilat ve bakımının 4 ayda tamamlandığını anlatarak, "En güzel tarafı da gemi içerisindeki bütün tadilatları öğrencilerimizle yaptık. Tulumlarımızı giydik, makine dairesine girdik, boyalarımızı yaptık, makine bakımlarını yaptık. Öğrencilerimiz bu geminin her anında bizlere yardımcı oldu." dedi.

Burada öğrencileri mesleğe çok iyi şekilde hazırlamayı amaçladıklarını vurgulayan Nacak, öğrencinin gemiye çıkmasının bile başlı başına bir eğitim olduğunu aktararak, şunlar belirtti:

"Bu gemi projesini Türkiye'de ilk defa biz gerçekleştirdik. Öğrenciye her ne kadar denizcilik eğitimi verseniz de o havayı yaşatamıyorduk ama burada makinelerin arasına girdiğinde bile çocuğun zaten bir şekilde havası değişiyor. Öğrenciler daha çok bu gemide ders işlemek istiyorlar."

Anadolu Ajansı
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