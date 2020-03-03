Kız öğrenciler yurt ışıkları ile 'İdlib' yazdı
|03 Mart 2020 22:01
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Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) İzmir Çiğli Cihannüma Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.
Öğrenciler, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerlere saygı ve Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek amacıyla yurdun ön cephesinde pencere ışıkları ile "İdlib" yazdı.
Cihannüma Kız Öğrenci Yurt Müdürlüğü yetkilileri, "Öğrencilerimiz her zaman kahraman Mehmetçiğimizin yanında." açıklamasında bulundu.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Bahar Kalkanı Harekatı'na destek veren kız öğrencilerin kaldığı yurt, çevredeki vatandaşlarca fotoğraflandı.
Eskişehir'de Gündüz Alp Yurt Müdürlüğü öğrencileri odalarının ışıklarını açarak 'TSK' yazdı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bulunan Gündüz Alp Yurt Müdürlüğü'de kalan öğrenciler, anlamlı bir etkinliğe imza attı. İdlib'de rejim güçlerine karşı devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek amacıyla öğrenciler, odalarının ışıklarını yakarak 'TSK' yazdılar. Ardından aşağı inen öğrenciler ve çevredeki vatandaşlar, oluşan güzel tablonun fotoğrafını çektiler. Toplu halde de çekilen fotoğrafın ardından öğrenciler tekrar yurtlarına girdi.
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