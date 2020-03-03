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AB Konseyi Başkanı, yarın Türkiye'ye gelecek

 03 Mart 2020 22:06
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AB Konseyi Başkanı, yarın Türkiye'ye gelecek

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, Michel'in yarın Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği belirtildi.

Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bugün düzensiz göçmen krizini ele almak üzere Yunanistan ve Bulgaristan'da temaslarda bulunmuştu.
Anadolu Ajansı
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