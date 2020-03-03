Yarışmacı da zorlandı, birçok kişi yanlış tahmin etti!
ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu.
|03 Mart 2020 22:10
|Yazdır
ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu.
Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Nüfus cüzdanının doğum yeri kısmında Sivaslı yazan birinin memleketi hangi coğrafi bölgenin sınırları içerisindedir?" ifadelerine yer verildi.
Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga soran soruya yarışmacı cevap vermekte zorlandı ve izleyicilerden birçok kişi sorunun cevabını yanlış tahmin etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
03 Mart 2020 19:58
|Çağla Şikel: Siz hala yediğinizi, gezdiğinizi paylaşmaya devam edin!
03 Mart 2020 13:56
|Kanal D, sevilen dizisinin fişini çekiyor
02 Mart 2020 23:40
|İki yarışmacı Survivor'dan diskalifiye oldu
02 Mart 2020 09:45
|Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi
01 Mart 2020 17:37
|Cüneyt Arkın'dan, 34 şehidimize: Canlarım, kınalı kuzularım
01 Mart 2020 14:44
|Sanatçılardan İdlib şehitlerimiz için başsağlığı mesajı
29 Şubat 2020 16:16
|Şehit haberleri yürek dağladı! İşte ünlülerin İdlib paylaşımları
28 Şubat 2020 08:36
|Haluk Levent ünlü oyuncuya meydan okudu: Ben daha pahalıyım
27 Şubat 2020 09:46
|İzzet Yıldızhan'ın Piyano ile imtihanı
26 Şubat 2020 16:35