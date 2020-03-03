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Yarışmacı da zorlandı, birçok kişi yanlış tahmin etti!

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu.
 03 Mart 2020 22:10
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Yarışmacı da zorlandı, birçok kişi yanlış tahmin etti!

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu.

Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Nüfus cüzdanının doğum yeri kısmında Sivaslı yazan birinin memleketi hangi coğrafi bölgenin sınırları içerisindedir?" ifadelerine yer verildi.

Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga soran soruya yarışmacı cevap vermekte zorlandı ve izleyicilerden birçok kişi sorunun cevabını yanlış tahmin etti.

Memurlar.Net
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