Hava kirliliği insan ömrünü ortalama 3 yıl kısaltıyor
|03 Mart 2020 22:24
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Almanya'nın Max Planck Kimya Enstitüsü ve Mainz Merkez Tıp Fakültesinden araştırmacılar, hava kirliğine bağlı ölümleri, sigara, virüs, salgın hastalıklar ve diğer sebeplerin yol açtığı can kayıplarıyla karşılaştırdıkları araştırmanın sonuçlarını "Cardiovascular Research" dergisinde yayımladı.
Araştırmaya göre, 2015 yılında küresel olarak yaklaşık 8 milyon 800 bin ölüme yol açan hava kirliliği küresel ortalama insan ömrünün 3 yıl kısalmasına yol açtı.
Bu karşılık 7 milyon 200 bin ölüme yol açan sigara kullanımı küresel ortalama insan ömrünü 2,2 yıl, 1 milyon ölüme yol açan HIV 0,7 yıl, 600 bin ölüme yol açan sıtma gibi salgın hastalıklar ise 0,6 yıl azalttı.
2015'te savaşlar dahil her türden şiddet nedeniyle 530 bin kişi hayatını kaybetti, bu ölümler küresel ortalama insan ömrünün 0,3 yıl azalmasına sebep oldu.
Araştırmanın başyazarı Thomas Munzel, "Bulgular hava kirliliğinin halk sağlığı üzerindeki etkisinin tahmin edilenden çok daha fazla ve yaygın olduğunu gösteriyor. Bir 'küresel hava kirliliği salgınıyla' karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.
Hava kirliliğinin en çok alt solunum yolu enfeksiyonu, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, akciğer kanseri, kalp ve beyin damarı hastalıkları nedeniyle ölümlere yol açtığını kaydeden araştırmacılar, ölümlerin yüzde 75'inin 60 yaş üzeri kişiler olduğuna dikkati çekti.
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