Koronavirüs giderek yayılıyor! Bir ülkeye daha sıçradı
Arjantin Sağlık Bakanı Gines Gonzalez Garcia, ülkesinde ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini açıkladı.
|03 Mart 2020 22:32
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Arjantin Sağlık Bakanı Gines Gonzalez Garcia, ülkesinde ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini açıkladı.
Bakan Garcia, düzenlediği basın toplantısında, 1 Mart'ta İtalya'dan gelen 43 yaşındaki bir Arjantin vatandaşında virüse rastlandığını söyledi.
Buenos Aires Özerk Şehri Sağlık Bakanı Fernan Quiros da hastanın başkent Buenos Aires'te özel bir klinikte karantina altında olduğunu belirtti.
Kovid-19, Latin Amerika'da ilk olarak Brezilya'da, ardından Meksika, Ekvador ve Dominik Cumhuriyeti'nde görülmüştü.
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