1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüs giderek yayılıyor! Bir ülkeye daha sıçradı

Arjantin Sağlık Bakanı Gines Gonzalez Garcia, ülkesinde ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini açıkladı.
 03 Mart 2020 22:32
Yazdır
Koronavirüs giderek yayılıyor! Bir ülkeye daha sıçradı

Arjantin Sağlık Bakanı Gines Gonzalez Garcia, ülkesinde ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini açıkladı.

Bakan Garcia, düzenlediği basın toplantısında, 1 Mart'ta İtalya'dan gelen 43 yaşındaki bir Arjantin vatandaşında virüse rastlandığını söyledi.

Buenos Aires Özerk Şehri Sağlık Bakanı Fernan Quiros da hastanın başkent Buenos Aires'te özel bir klinikte karantina altında olduğunu belirtti.

Kovid-19, Latin Amerika'da ilk olarak Brezilya'da, ardından Meksika, Ekvador ve Dominik Cumhuriyeti'nde görülmüştü.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türk Emniyet Müdürü'nü tehdit eden kişi tutuklandı
03 Mart 2020 22:28		 İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 79'a yükseldi
03 Mart 2020 21:17
59 milletvekilinden Yunanistan'a 'şiddete son ver 'çağrısı
03 Mart 2020 19:08		 The Telegraph: Erdoğan'ın, sabrının tükendiği açık
03 Mart 2020 18:55
ABD'li yetkililerden 'Türkiye'ye destek' açıklaması
03 Mart 2020 18:50		 Korona virüsü 60 yaş üstünü tehdit ediyor
03 Mart 2020 18:44
Fed'den acil koduyla faiz indirimi
03 Mart 2020 18:24		 Koronavirüse karşı böyle önlem aldılar
03 Mart 2020 17:55
'Yunanistan sığınmacılara karşı insanlık dışı tedbirler alıyor'
03 Mart 2020 17:30		 Mültecileri vuran Yunan askerinden şaşırtan hareket
03 Mart 2020 15:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:36 - Fenerbahçe'ye bir darbe daha!22:32 - Koronavirüs giderek yayılıyor! Bir ülkeye daha sıçradı22:28 - Türk Emniyet Müdürü'nü tehdit eden kişi tutuklandı22:24 - Hava kirliliği insan ömrünü ortalama 3 yıl kısaltıyor22:19 - Ülkesine hizmet arzusuyla döndü, hastalara şifa oluyor22:14 - MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit, 9 asker yaralı22:10 - Yarışmacı da zorlandı, birçok kişi yanlış tahmin etti!22:06 - AB Konseyi Başkanı, yarın Türkiye'ye gelecek22:01 - Kız öğrenciler yurt ışıkları ile 'İdlib' yazdı21:56 - MSB: İdlib'de 299 rejim askeri etkisiz hale getirildi
21:51 - Üniversite öğrencileri hurda gemide mesleğe hazırlanıyor21:46 - Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı21:41 - Bakan Akar: İdlib'de bir şehidimiz var21:36 - TBMM'deki İdlib oturumu sona erdi21:31 - Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı21:26 - Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapıldı21:21 - Fed'in faiz kararı sonrası dolar sert düştü21:17 - İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 79'a yükseldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Koronavirüs sizce biyolojik bir silah mı, doğal bir hastalık mı?
ÇOK OKUNANLAR
Memurların 2020 enflasyon zammı ne durumda?
Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Ali Babacan'ın partisi için net tarih verildi
Erdoğan: Artık 1 milyar Euro'nuzu da istemiyoruz
Şube müdürüne, Atatürk'e hakaretten ihraç kararı
25. Dönem POMEM sonuçları açıklandı
Yerli hava savunma sistemi, Suriye sınırına gidiyor
Nakli çıkan müdür 5 aydır rapor alıyor
Şam'da gayrimeşru imza
Cenaze namazı ikinci kez kılındı, eski bakan açıklama yaptı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aylin cesur'un skandal pozu 3
savaşa hayır konulu gösterilerin yasaklanması 3
Sevdiği iki dizi ayni aksam olan bayanin hazin durumu 7
kelebek 1
Popülizm 1
selçuk bayraktar 4
29.02.2020 antalyaspor vs fenerbahçe maçı 4
daniel sturridge 9
eğitimli kesim cnn türk izliyor 3
papatya 3
SON İLANLAR
Bozok Üniversitesi 20 İşçi Alacak
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 19 İşçi Alacak
Bozok Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
İzmir Tersanesi Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Engelli İşçi Alım İlanı
Bozok Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK 6 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Mesudiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam