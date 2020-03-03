Fenerbahçe'ye bir darbe daha!
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti ve final adına avantajı aldı.
|03 Mart 2020 22:36
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