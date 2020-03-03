Fenerbahçe'ye bir darbe daha!

MEB YİNE 'TÜM ÖĞRENCİLERİN DEVAMSIZ OLMASI HALİNDE EK DERS ÖDENİR Mİ?' SORUSUNU CEVAPLADI Tüm öğrencilerin devamsızlığı nedeniyle yapılamayan derslerin ücretlerinin ödenip ödenemeyeceği hususu sürekli olarak İl milli eğitimler tarafından sorulmakta MEB'de sürekli olarak her ile ayrı ayrı görüş yazısı yazmaktadır. MEB ya Ek Dersle İlgili Karar'da değişiklik yapılarak olumlu yada olumsuz olarak sorunu kökten çözülmeli yada bir genelge ile tüm illere "tüm öğrencilerin devamsızlığı nedeniyle yapılamayan derslerin ücretlerinin ödenemeyeceği" belirtilmelidir. Kamu gereksiz yere bu konuyla meşgul edilmektedir.