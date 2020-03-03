TSK yerli silahları ile Esad rejimine korku salıyor
TSK yerli ve milli silahları ile Esad rejimine korku salıyor
|03 Mart 2020 22:46
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