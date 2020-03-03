1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TSK yerli silahları ile Esad rejimine korku salıyor

TSK yerli ve milli silahları ile Esad rejimine korku salıyor
 03 Mart 2020 22:46
Yazdır
TSK yerli silahları ile Esad rejimine korku salıyor

Türkiye'nin kendi üretimi olan 'Bora', saldırılara karşı anında cevap veriyor.

'Bora' ile kendine gelen saldırıları bertaraf eden Türkiye, kendi ürettiği 'Bora' füzelerini sınırlarına gelen tehlikeyi uzaklaştırmak için kullanıyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yerli hava savunma sistemi, Suriye sınırına gidiyor
03 Mart 2020 10:40		 Apple firmasına 'telefon yavaşlatma' cezası
03 Mart 2020 10:14
Apple, eski iPhone sahiplerine 25 dolar ödeyecek
03 Mart 2020 08:13		 Türk SİHA'larının başarısı dünya basınında yankı buldu
02 Mart 2020 20:43
Türkiye'nin en teknolojik markaları açıklandı
02 Mart 2020 15:53		 Sürü İHA'lar yakında göreve hazır
01 Mart 2020 15:46
Milli Balistik Merkezi'nin 2022'nin sonunda tamamlanması planlanıyor
01 Mart 2020 11:11		 Bugüne kadarki en büyük kozmik patlama gözlemlendi
29 Şubat 2020 16:53
Türkiye'nin ilk milli aktif fiberi Bilkent UNAM'da üretildi
29 Şubat 2020 16:48		 Dijital mobil kimlik başlıyor
28 Şubat 2020 20:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:07 - Vekil memura makam tazminatı ile temsil/görev tazminatı ödenir mi?00:03 - Ordu'da öğrenciler yurt ışıklarıyla 'TSK' yazdı00:01 - 4 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları23:56 - Bakan Soylu'dan Yunanistan'a 'iltica' tepkisi23:51 - Kartopu oynarken felaketi yaşamıştı... Berat okula gidemiyor!23:46 - Twitter'dan 5 bin çalışanına duyuru: Evden çalışın23:41 - Polis Akademisi öğrencileri İdlib şehitlerini andı23:36 - Koronavirüs giderek yayılıyor! İki ülkeye daha sıçradı23:30 - Şehitler İdlib'e giderken çektikleri videoda helallik istemiş23:23 - 13 yaşındaki Özlem'den 1 haftadır haber alınamıyor
23:17 - Şehit askerimizin kimliği belli oldu23:12 - Bir günlük gelirini TSK'ya bağışladı23:07 - Çaykur çalışanları promosyon ihalesi sonuçlandı23:01 - Sivas'ta çıkarıldı! Esrarengiz maden dünyaya satılıyor!22:56 - Doktor kızını öldürmüştü, savunması pes dedirtti22:51 - 20 bin liralık altın çalan 3 kadın her yerde aranıyor22:46 - TSK yerli silahları ile Esad rejimine korku salıyor22:41 - Kazada yaralanan liseli Sude Naz, hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Koronavirüs sizce biyolojik bir silah mı, doğal bir hastalık mı?
ÇOK OKUNANLAR
Vekil memura makam tazminatı ile temsil/görev tazminatı ödenir mi?
4 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
Ordu'da öğrenciler yurt ışıklarıyla 'TSK' yazdı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ersun yanal'in gönderilmesi 1
06.03.2020 beşiktaş vs ankaragücü maçı 5
medipol başakşehir 1
belki şehit veriyoruz ama karşılığında ciddi kayıplar verdiriyor 1
Sevdiği iki dizi ayni aksam olan bayanin hazin durumu 7
içi dışından yorgun olmak 6
henry onyekuru 2
04.03.2020 maccabi vs anadolu efes maçı 4
tarhana çorbası 4
xiaomi 1
SON İLANLAR
Bozok Üniversitesi 20 İşçi Alacak
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 19 İşçi Alacak
Bozok Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
İzmir Tersanesi Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Engelli İşçi Alım İlanı
Bozok Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK 6 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Mesudiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam