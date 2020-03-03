Çaykur çalışanları promosyon ihalesi sonuçlandı
Öz Gıda-İş Sendikası Doğu Karadeniz Rize Şubesi Başkanlığı, Çaykur Çalışanları Promosyon İhalesinin tamamlandığını bildirdi.
|03 Mart 2020 23:07
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Öz Gıda-İş Sendikası Doğu Karadeniz Rize Şubesi Başkanlığından yapılan açıklamada şunlara yer verildi:
"Çaykur'un tüm çalışanlarını kapsayan Maaş ödemeleri promosyon ihalesi 22.02.2020 tarihinde yapılmıştır.
Öz Gıda-İş Sendikası Şube Başkan Yardımcımız Fatih Kandemir'in de katıldığı toplantıda, Yapı Kredi Bankası ile Kadrolu işçi ve memurlar için 5 yıllığına 6500 TL, mevsimlik işçiler için 5 yıllığına 3250 TL (çalıştığı gün kadar) karşılığında 03.03.2020 tarihinde imza altına alınmıştır."
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