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Çaykur çalışanları promosyon ihalesi sonuçlandı

Öz Gıda-İş Sendikası Doğu Karadeniz Rize Şubesi Başkanlığı, Çaykur Çalışanları Promosyon İhalesinin tamamlandığını bildirdi.
 03 Mart 2020 23:07
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Çaykur çalışanları promosyon ihalesi sonuçlandı

Öz Gıda-İş Sendikası Doğu Karadeniz Rize Şubesi Başkanlığından yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"Çaykur'un tüm çalışanlarını kapsayan Maaş ödemeleri promosyon ihalesi 22.02.2020 tarihinde yapılmıştır.

Öz Gıda-İş Sendikası Şube Başkan Yardımcımız Fatih Kandemir'in de katıldığı toplantıda, Yapı Kredi Bankası ile Kadrolu işçi ve memurlar için 5 yıllığına 6500 TL, mevsimlik işçiler için 5 yıllığına 3250 TL (çalıştığı gün kadar) karşılığında 03.03.2020 tarihinde imza altına alınmıştır."

Memurlar.Net
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