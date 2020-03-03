Bir günlük gelirini TSK'ya bağışladı
|03 Mart 2020 23:12
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Sivas'ın Altınyayla ilçesinde çay ocağı işleten bir esnaf bir günlük gelirini TSK'ya bağışlayacağını açıkladı, ayrıca sosyal medya üzerinden başlatılan bir kampana ile kısa sürede 15 bin TL bağış sağlandı.
Sivas'ın Altınyayla ilçesinde sosyal medya aracılığı ile başlatılan kampanyada kısa sürede Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı hesaplarına 15 bin TL aktarıldı. İlçede başlatılan bu kampanyaya çay ocağı işleten Gazi Tekin'de duyarsız kalmadı. 6 Şubat Cuma günü çay ocağında toplanan paraları Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı hesaplarına aktaracağını duyurdu.
Konuyla ilgili açıklama yapan Tekin, "Altınyayla ilçe merkezinde çay ocağı sahibiyim. Ayın 27 sinde İdlib'te gerçekleşen menfur saldırı sonucunda şehit olan 34 askerimizden sonra inanın ciğerimiz yandı. Şu an Türkiye'miz yedi düvele karşı savaşmaktadır.Bizde esnaf olarak cepheye gidemezsek de nasıl bir yardımda bulunabiliriz düşüncesiyle hareket ederek, 6 Şubat Cuma günü ilçemizde başlatılan kampanya destek verme kararı aldım. İşlerin en yoğun olduğu Cuma günü hasılatın tümünü kardeşim İshak ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına bağışlamayı düşünüyoruz. O gün toplanan çay paraları inşallah düşmana kurşun olarak dönecektir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerine hizmet edenleri hezimete uğratacağına olan inancımız tamdır" dedi.
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